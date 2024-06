Suryakumar Yadav: तब कपिल देव ने लिया था अब सूर्यकुमार यादव ने लपका 'ऐतिहासिक कैच', जिसने भारत को बनाया विश्व विजेता

India vs SA T20 World Cup Suryakumar Yadav's Catch : टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर इतिहास रच दिया. भारत ने मैच में पहले 176 रन बनाए थे जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम 20 ओवर में 169 रन ही बना सकी. भारतीय टीम दूसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफलता हासिल की है. इस मैच में सूर्यकुमार यादव ने एक ऐसा कैच लिया जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई. सूर्या की कैच को देखकर फैन्स और पूर्व दिग्गजों को 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में कपिल देव द्वारा लिए गए ऐतिहासिक कैच की याद आ गई. दरअसल, सू्र्या का यह कैच एक ऐसा करिश्मा था जिसने मैच को पूरी तरह से पलट दिया.

This is what Surya Kumar yadav did there pic.twitter.com/4xrE3frGIg

1983 में कपिल देव ने लिया था विवियन रिचर्ड्स का कैच

1983 वर्ल्ड कप फाइनल में कपिल देव ने विवियन रिचर्ड्स का कैच लपककर भारत को पहली बार विश्व विजेता बनाया था. कपिल देव का वह कैच जिसने मैच को पूरी तरह से पलट दिया था. वह कैच ऐसा था जिसने भारत के लिए इतिहास रच दिया था. उस कैच की वजह से ही भारतीय टीम विश्व विजेता बनी थी. उस कैच के बारे में आज भी कहा जाता है कि कपिल देव ने कैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप अपने हाथों में लपका है. उस ऐतिहासिक फाइनल में विवियन रिचर्ड्स ने 7 चौके की मदद से 28 गेंद में 33 रन बना लिए थे. ऐसा लग रहा था कि विलियन रिचर्ड्स वेस्टइंडीज को मैच जीता देंगे, लेकिन मदन लाल की एक गेंद पर रिचर्ड्स ने शॉट मारने की कोशिश की, गेंद हवा में उड़ी .. कपिल देव ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक असंभव सा कैच लपकर रिचर्ड्स की पारी का अंत कर दिया था. कपिल देव का वह कैच कमाल का था. उस कैच की वजह से ही भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने में सफल रही थी.

Photo Credit: Social media

अब सूर्या ने दोहराया कारनामा

अब 2024 में सूर्या ने टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में एक ऐसा कैच लपका जिसने भारत को फिर से विश्व विजेता बना दिया. सूर्या ने डेविड मिलर का चौंकाने वाला कैच बाउंड्री लाइन पर लपका. यह एक ऐसा कैच था जिसने भारत के लिए मैच बना दिया था. मिलर ने हार्दिक की फुलटॉस गेंद पर लॉन्ग ऑन पर हवाई शॉट मारा, गेंद बाउंड्री के पार जा रही थी. ऐसे में सूर्या ने छलांग लगाकर कैच को पहले पकड़ा, लेकिन उन्हें लगा कि उनका पैर बाउंड्री लाइन के बाहर जाने वाली है, तब सूर्या ने गेंद को हवा में उछाल दी, इसके बाद सूर्या बाउंड्री लाइन से बाहर आए और फिर कैच को दूसरी कोशिश में लपक लिया. सूर्या के इस करिश्माई कैच ने भारत के लिए जीत की नींव रखी, मिलर के आउट होते ही भारतीय टीम विश्व विजेता बनने के करीब पहुंच गई. सूर्या के इस कैच ने एक बार फिर फैन्स और पूर्व दिग्गजों को यादों के सागर में गोते लगाने का मौका दे दिया. भारतीय टीम 7 रन से मैच जीतने में सफल रही.

No people in India 🇮🇳 will pass away without liking the post ♥️



We got #ICCMensT20WorldCup2024 Title. Congratulations Team India 🏆



What a catch by #SuryakumarYadav #SuryakumarYadav pic.twitter.com/8GmHZZApyN