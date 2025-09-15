विज्ञापन
India vs Pakistan: झल्लाए PCB ने हैंडशेक विवाद के बीच अपने ही अधिकारी पर गिरायी गाज- रिपोर्ट

PCB Suspends Top Official: मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कथित तौर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक उस्मान वाहला को निलंबित कर दिया है.

  • PCB ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक उस्मान वाहला को मैच रेफरी के खिलाफ शिकायत न करने पर निलंबित किया है.
  • सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से टॉस और मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया था.
  • PCB ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को आचार संहिता उल्लंघन के कारण एशिया कप से हटाने की मांग की है.
PCB suspended Director of International Cricket Usman Wahla: दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदने के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाईी में भारतीय टीम ने पाक से हाथ नहीं मिलाया. इससे पहले सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान भी सलमान अली आगा से ना तो नजरें मिलाई थी ना ही हाथ मिलाया. भारत के इस फैसले से पाकिस्तान बौखला सा गया है. वहीं अब झल्लाए पाकिस्तान ने इस मामले में अपने ही एक बड़े अधिकारी को हदा दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो  पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कथित तौर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक उस्मान वाहला को निलंबित कर दिया है.

एस्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, वाहला को उनके पद से इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि वह मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में विफल रहे थे. पाकिस्तान का आरोप है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को अपने भारतीय समकक्ष सूर्यकुमार यादव से हाथ नहीं मिलाने के लिए कहा था. रिपोर्ट में कहा गया है,"मैच रेफरी के आचरण और भारत की कार्रवाई पर औपचारिक प्रतिक्रिया जारी करने में देरी के कारण वाहला को उनके पद से हटाया गया है." 

बता दें, भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की शिकायत की है. पीसीबी ने आईसीसी आचार संहिता और मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पाइक्रॉफ्ट को तत्काल प्रभाव से एशिया कप से हटाने की मांग की है.

इस मामले पर बोलते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा,"पीसीबी ने मैच रेफरी द्वारा आईसीसी आचार संहिता और क्रिकेट की भावना से संबंधित एमसीसी कानूनों के उल्लंघन के संबंध में आईसीसी में शिकायत दर्ज की है. पीसीबी ने एशिया कप से मैच रेफरी को तत्काल हटाने की मांग की है." 

पीसीबी ने अपने बयान में कहा,"टीम मैनेजर नवीद चीमा ने भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने के व्यवहार पर विरोध दर्ज कराया है. इसे खेल भावना के विरुद्ध माना गया है. इसके विरोध में हमने अपने कप्तान को पोस्ट मैच सेरेमनी में नहीं भेजा."

पाकिस्तान के खिलाफ टॉस के दौरान भी कप्तान सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया. हालांकि, पीसीबी ने कहा कि मैच रेफरी ने टॉस से पहले सलमान को इसकी जानकारी दे दी थी. पीसीबी ने कहा,"मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टॉस के समय सलमान आगा को भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने के लिए कहा था. पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने इस व्यवहार को खेल भावना के विरुद्ध बताते हुए विरोध दर्ज कराया है."

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी. भारतीय नागरिकों की नृशंस हत्याओं में शामिल आतंकवादियों को मारने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था. 

वहीं पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस जीत को सेना को समर्पित किया. जीत के बाद सूर्या ने कहा,"हमने टीम के साथ मिलकर फैसला लिया. हम सिर्फ खेलने आए थे. हमने पाकिस्तान को जवाब दिया. कुछ चीजें खेल भावना से परे होती हैं. हम यह जीत अपने सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं, जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' में हिस्सा लिया. हम पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं."

