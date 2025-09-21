विज्ञापन
India vs Pakistan: 'पाकिस्तान और भी तमाशा करेगा...', भारत के खिलाफ मैच से पहले आया बड़ा अपडेट

India vs Pakistan, Super Fours: 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ हुए मैच में भारतीय टीम विजयी रही थी. जीत के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था

Read Time: 3 mins
IND vs PAK, Asia Cup 2025
  • भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला रविवार को खेला जाएगा
  • भारतीय टीम ने 14 सितंबर को पाकिस्तान को हराया था, लेकिन मैच के बाद नो हैंडशेक विवाद हुआ था
  • NDTV के बोरिया मजूमदार ने कहा कि पाकिस्तान टीम मैच में फिर से तमाशा और राजनीतिक स्टंट कर सकती है
India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई में रविवार को एशिया कप 2025 (Super 4 Asia Cup 2025) का सुपर-4 मुकाबला खेला जाना है. फैंस इस हाई-वोल्टेज मैच को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उनका मानना है कि टीम इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान को एशिया कप में पटखनी देगी. 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ हुए मैच में भारतीय टीम विजयी रही थी. जीत के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. टॉस के समय भी सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था. मैच के बाद 'नो हैंडशेक' एक बड़े विवाद के रूप में उभरा था. जिसके तहत पाकिस्तानियों ने काफी ड्रामा किया था. (India-Pakistan Asia cup match hit by ‘no handshake' row)

पाकिस्तान और भी तमाशा करेगा

अब जब भारत और पाकिस्तान की टीम एक बार फिर एक दूसरे सामने होगी तो क्या पाक टीम के खिलाड़ी मैदान पर ड्रामा करेंगे. इसको लेकर NDTV के  मजूमदार ने बात की है. NDTV के  कंसल्टेंट एडिटर बोरिया मजूमदार ने  ने कहा, "मुझे यह देखना है कि आगे क्या होगा. पाकिस्तान आगे क्या तमाशा करता है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान तमाशा करेगा. क्या आज पाकिस्तान फिर कुछ पॉलिटिकल स्टंट करेगा. यह देखना होगा. मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम तमाशा करेगी. 100 फीसदी तमाशा करेगी. अपनी गलती छूपाने के लिए कुछ तो करेगी". 

NDTV के  मजूमदार ये भी कहा कि. "अगर पाकिस्तान अच्छा करता तो ऐसा तमाशा नहीं करता लेकिन टीम मैदान पर घटिया खेल रही है. इसलिए अभी पाकिस्तान का ड्रामा कम नहीं होगा. आप देखिए पाकिस्तान बायकॉट नहीं कर सकती है. आपको फिर पैसा देने होंगे जो यह पाकिस्तान नहीं दे सकता है. अपने क्रिकेट को चलाने के लिए पाकिस्तान को पैसे चाहिए. पाकिस्तान के लिए पैसे चाहिए. चारों तरह से पाकिस्तान फंस चुका है". 

भारतीय क्रिकेट टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान क्रिकेट टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम

India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
