भारत-पाकिस्तान मुकाबले में नहीं होगा 'ट्रॉफी चोर विवाद', मोहसिन नकवी ने किया फाइनल से किनारा

अब जबकि पूरा क्रिकेट जगत शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो फैंस के बीच यह चर्चा भी जोरों पर हो रही थी कि कहीं इस बार भी 'ट्रॉफी चोर' के नाम से मशहूर हो चुके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस बार तो पुरस्कार समारोह का मजा खत्म नहीं कर देंगे. जवाब आ गया है! फाइनल से ठीक पहले खबर आई है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशियन गेम्स के लिए जापान नहीं जाएंगे. और यह टीम इंडिया और फैंस के लिए भी राहत की बात है कि मेडल सेरेमनी में कोई असहज स्थिति पैदा नहीं होगी. और न ही पिछले मौकों की तरह 'ट्रॉफी चोर, ट्रॉफी चोर' जैसा ही कोई विवाद होगा.
ACC President, Mr. Mohsin Naqvi, will miss Finals Day at #AsianGames2026 due to prior commitments, but sends his very best wishes to all four teams ahead of the Gold and Bronze Medal Matches 👏#ACC pic.twitter.com/Kf6a56ZlLM— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 2, 2026
ACC ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, 'ACC के अध्यक्ष 'मोहसिन नकवी एइची-नागोया 2026 के फाइनल डे (अंतिम दिन) पर उपस्थित नहीं रह पाएंगे, लेकिन वह स्वर्ण और कांस्य पदक के मुकाबलों से पहले चारों टीमों को अपनी बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं.' बड़े फाइनल मुकाबले से पहले श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच कांस्य पदक (ब्रॉन्ज मेडल) का प्ले-ऑफ मुकाबला खेला जाना है.
एशियन गेम्स 2026 के आधिकारिक बयान के अनुसार, मोहसिन नकवी ने कहा, 'एशियन गेम्स 2026 के स्वर्ण और कांस्य पदक के मुकाबलों से पहले सभी प्रतिभागियों को ढेरों शुभकामनाएं. कुछ जरूरी व्यस्तताओं के कारण मैं नागोया नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ रोमांचक मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.'
पहले भी ऐसी मीडिया रिपोर्ट आई थीं कि जापान में मेडल वितरण के दौरान पिछले दिनों भारतीय महिला टीम के एशिया कम में ट्रॉफी ग्रहण न करने की घटना को नहीं दोहराया जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल के बाद पदक कौन प्रदान करेगा, यह निर्णय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) और एइची-नागोया एशियन गेम्स एंड एशियन पैरा गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी (AINAGOC) का संयुक्त रूप से लेगी. और आयोजक ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे, जिससे भारत के लिए असहज स्थिति पैदा हो.
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