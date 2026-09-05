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7 minutes ago

Women's Asia Cup 2026 India vs Pakistan Scorecard LIVE Updates: विमेंस एशिया कप 2026 के 9वें मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तान ने  भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. बता दें कि कप्तान के तौर पर हरमनप्रीत कौर का यह 150वां T20I मैच है. वह ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी (पुरुष या महिला) बन गई हैं. इस लिस्ट में श्रीलंका की चमारी अथापथु 121 T20I मैचों में कप्तानी के साथ दूसरे नंबर पर हैं. दोनों ही टीमें इस मुकाबले में बिना किसी बदलाव के उतरी हैं. 

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (डब्ल्यू), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़

पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेवन): मुनीबा अली (विकेटकीपर), शावाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, एयमान फातिमा, तुबा हसन, नाशरा संधू, सादिया इकबाल

Sep 05, 2026 19:40 (IST)
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IND vs PAK Live Score: हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा

टॉस के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा,"बिल्कुल. इस टूर्नामेंट में हमारी बॉलिंग बहुत अच्छा कर रही है और पहले बॉलिंग करने का मौका मिलना अच्छा रहा. मुझे लगता है कि बैटिंग करते समय हमेशा खुद को कुछ समय देना और फिर अपने शॉट्स खेलना होता है. और मुझे लगता है कि पहले दो गेम में हमने उस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा किया और उम्मीद है कि हम इसे जारी रखेंगे."

Sep 05, 2026 19:39 (IST)
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IND vs PAK Live Score: टॉस जीतकर क्या बोंली पाकिस्तानी कप्तान


पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतने के बाद कहा,"हम पहले बैटिंग करेंगे क्योंकि हम यहां मैक्सिमम टोटल बनाना चाहते हैं. हम जानते हैं कि हमारी बॉलिंग साइड अच्छी है, इसलिए हम उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे. टीम से अच्छी बातचीत हुई और हम बस पिच के हिसाब से खेलना चाहते हैं."

Sep 05, 2026 19:37 (IST)
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IND vs PAK Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (डब्ल्यू), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़.

पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेवन): मुनीबा अली (विकेटकीपर), शावाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, एयमान फातिमा, तुबा हसन, नाशरा संधू, सादिया इकबाल.

Sep 05, 2026 19:33 (IST)
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IND vs PAK Live Score: पाकिस्तान ने जीता टॉस


पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. दोनों ही कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया है. 
 

Sep 05, 2026 19:31 (IST)
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IND vs PAK Live Score: 31 रन बनाते ही पाकिस्तान के लिए खास बन जाएंगी मुनीबा अली

पाकिस्तानी महिला खिलाड़ी मुनीबा अली के बल्ले से आज के मुकाबले में 31 रन निकलते हैं तो वह एक कैलेंडर ईयर में पाकिस्तान की तरफ से महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन जाएंगी. 

Sep 05, 2026 19:30 (IST)
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IND vs PAK Live Score: इतिहास के दहलीज पर हरमनप्रीत कौर

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम की खबर लिखे जाने तक 149 मुकाबलों में कप्तानी की है. आज के मुकाबले में टॉस उछालते ही वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 मुकाबलों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन जाएंगी. यही नहीं पुरुष खिलाड़ियों की तरफ से भी यह विशेष उपलब्धि किसी के नाम नहीं जुड़ी है. 
 

Sep 05, 2026 19:08 (IST)
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IND vs PAK Live Score: स्मृति मंधाना रिकॉर्ड के करीब


स्मृति मंधाना महिला T20I क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बना सकती हैं. वह न्यूज़ीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूज़ी बेट्स के 4,758 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ़ 78 रन दूर हैं.

Sep 05, 2026 18:57 (IST)
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IND vs PAK LIVE Score: कैसी रहेगी पिच

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पिच अब तक स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार रही है. हालांकि, क्रीज पर सेट होने के बाद बल्लेबाजों ने भी दमदार प्रदर्शन किया है.

Sep 05, 2026 18:56 (IST)
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IND vs PAK LIVE Score: ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इसमें से 14 मुकाबलों में हरमनप्रीत एंड कंपनी ने जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान को 3 मुकाबलों में जीत नसीब हो सकी है. दोनों टीमों के बीच आखिरी भिड़ंत महिला टी20 वर्ल्ड कप में हुई थी, जहां भारतीय टीम ने 64 रनों से जीत दर्ज की थी. 
 

Sep 05, 2026 18:55 (IST)
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IND vs PAK LIVE Score: ऐसी हैं दोनों टीमें

भारतीय महिला टीम: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (डब्ल्यू), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़, गुनालन कमलिनी, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव

पाकिस्तान महिला टीम: मुनीबा अली (विकेटकीपर), शावाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, एमान फातिमा, तुबा हसन, नशरा संधू, सादिया इकबाल, सायरा जबीन, मोमिना रियासत, इमान नसीर, वहीदा अख्तर

Sep 05, 2026 18:55 (IST)
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IND vs PAK LIVE Score: आज महामुकाबला


नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. थोड़ी देर में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. पाकिस्तान के पहुंचने के लिए आज का मैज जीतना जरूरी है. भारत की कोशिश अपने वर्चस्व को कायम रखते हुए आज जीत दर्ज करने की होगी.

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