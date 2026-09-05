Women's Asia Cup 2026 India vs Pakistan Scorecard LIVE Updates: विमेंस एशिया कप 2026 के 9वें मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. बता दें कि कप्तान के तौर पर हरमनप्रीत कौर का यह 150वां T20I मैच है. वह ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी (पुरुष या महिला) बन गई हैं. इस लिस्ट में श्रीलंका की चमारी अथापथु 121 T20I मैचों में कप्तानी के साथ दूसरे नंबर पर हैं. दोनों ही टीमें इस मुकाबले में बिना किसी बदलाव के उतरी हैं.

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (डब्ल्यू), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़

पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेवन): मुनीबा अली (विकेटकीपर), शावाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, एयमान फातिमा, तुबा हसन, नाशरा संधू, सादिया इकबाल