IND vs NZ, Final: दुबई की पिच आज क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, प्लेइंग इलेवन क्या होगी, जानें सबकुछ

India vs New Zealand, Final : भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज फाइनल मुकाबला खेलने जा रही हैं. दोनों टीमों का पिछले कुछ साल में आईसीसी टूर्नामेंट में शानदार इतिहास रहा है. न्यूजीलैंड जहां अपनी निरंतरता के साथ बेहतरीन रही है, तो भारतीय टीम ने अपना जबरदस्त आधिपत्य दिखाया है. यही वजह है कि 2011 से अब तक आईसीसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा मैच जीते हैं. भारत ने इस अवधि में 86 में से 70 मुकाबले जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 77 मैचों में 49 मुकाबले जीते हैं। जाहिर है, मैच जीतने के मामले में भारत के आसपास न्यूजीलैंड नहीं ठहरती है. लेकिन जब बात ट्रॉफी जीतने की आती है, तो टीम इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों के पास ही बहुत ज्यादा ट्रॉफी नहीं है और इस बार ट्रॉफी के लिए दोनों टीमों का फाइनल मुकाबला है. साल 2011 से अब तक 14 आईसीसी प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, जिसमें भारत सिर्फ दो बार ही नॉकआउट स्टेज में नहीं पहुंच पाया है.

भारत ने इस दौरान चार सेमीफाइनल खेले हैं और पांच बार यह टीम रनर-अप रही है। तीन बार भारत ने ट्रॉफी जीतने में कामयाबी हासिल की है. वहीं, न्यूजीलैंड ने भी निरंतरता दिखाते हुए इस अवधि में आठ बार नॉकआउट स्टेज में एंट्री हासिल की है, चार सेमीफाइनल खेले हैं और तीन बार ब्लैक कैप्स रनर-अप रहे हैं। उन्होंने 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को हराया भी है.

दोनों टीमों के ये आंकड़े शानदार हैं. इस अवधि में कोई अन्य टीम इतनी बार सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई है. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी दोनों टीमों का फाइनल खेलना एक बार फिर इन टीमों के शानदार प्रदर्शन की पुष्टि करता है. साल 2011 से अब तक सबसे ज्यादा नॉकआउट खेलने वाली टीमों में टीम इंडिया 12 मैचों के साथ टॉप पर है। न्यूजीलैंड ने इस अवधि में 8 बार आईसीसी नॉकआउट मैच खेले और भारत के बाद वह इस मामले में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं.

आईसीसी ट्रॉफी जीतने के मामले में दबदबा बनाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस अवधि में सिर्फ 6 ही नॉकआउट मैच खेले हैं, जो भारत और न्यूजीलैंड के शानदार प्रदर्शन का एक और प्रमाण है। भारत ने इस दौरान एक वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप और एक बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है. सिर्फ वनडे फॉर्मेट की बात करें तो भारत ने साल 2011 से अब तक 38 ग्रुप स्टेज मैच खेले हैं, जिसमें वह केवल तीन बार ही हारे हैं और एक मैच टाई रहा है। यह आंकड़ा बाकी सभी टीमों पर बहुत भारी है. ग्रुप स्टेज में भारत को अंतिम बार 2019 वनडे वर्ल्ड कप में मेजबान इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. इस वर्ल्ड कप में भारत को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने ही हराया था.

न्यूजीलैंड एक ऐसा प्रतिद्वंदी है, जिसे भारत नॉकआउट में कभी हल्के में नहीं ले सकता है. कीवियों ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के उद्घाटन संस्करण में भी भारत को फाइनल में मात दी थी। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को हराया है, लेकिन ब्लैक कैप्स ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को आसानी से मात देकर 9 मार्च को दुबई की धरती पर एक जबरदस्त फाइनल मुकाबले का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है.

भारत और न्यूजीलैंड का वनडे में कैसा रहा है रिकॉर्ड (India vs New Zealand Head to Head in ODI)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे में अबतक कुल 119 मैच खेले गए हैं जिसमें भारत को 61 मैचों में जीत और कीवी टीम को 50 मैचों में जीत मिली है. सात मैच बिना किसी परिणाम को रहा है और एक मैट टाई रहा है.

आईसीसी knock out इवेंट में भारत बनाम न्यूजीलैंड (India vs New Zealand head-to-head in ICC Events in knock out)

आईसीसी इवेंट्स के नॉकआउट मैचों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 मैच हुए हैं जिसमें तीन में कीवी टीम को जीत मिली है तो वहीं एक में भारतीय टीम जीत हासिल करने में सफल रही है.

आईसीसी इवेंट्स में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कितने मैच खेले गए हैं (India's overall record against New Zealand in ICC events is as follows)

आईसीसी आईसीसी इवेंट्स में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अबतक 21 मैच हुए हैं जिसमें 7 में भारत को जीत मिली है. वनडे वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 11 मैच हुए हैं जिसमें भारत को 5 में जीत मिली है और 5 में हार का सामना करना पड़ा है, एक मैच बिना परिणाम के रहा है. . चैंपियंस ट्रॉफी में दो बार दोनों टीम एक दूसरे खिलाफ खेले ही जिसमें एक में जीत और एक में हार सामना करना पड़ा है. टी-20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 3 मैच हुए और तीनों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. आईसीसी टेस्ट चैंपियंस के तहत दोनों टीमों के बीच कुल 5 टेस्ट मैच हुए हैं जिसमें कीवी टीम ने तीन और भारत ने एक टेस्ट मैच जीता है. एक मैच ड्रा रहें हैं.

दुबई की पिच क्या असर दिखाएगी (Dubai Pitch Report)

खिताबी मुकाबला उसी पिच पर खेला जाएगा जिस पर 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया था. उस मैच में पाकिस्तान ने पहली पारी में 241 रन बनाए और भारत ने 43वें ओवर में छह विकेट रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. पाकिस्तान के मैच से पहले सुनील गावस्कर और इयान बिशप ने मैच की पिच के बारे में कहा था, "यह ऐसी पिच है जहां छक्के लगाना आसान नहीं होगा. 270 के आसपास का स्कोर ऐसा स्कोर होना चाहिए जिसका आप बचाव कर सकें." इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सभी मैच दुबई में खेले गए हैं और चार में से तीन बार दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज की है. इस मैदान पर सबसे बड़ा लक्ष्य भारत ने हासिल किया है, जब उसने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 265 रनों के लक्ष्य को हासिल किया था. इस चैंपियंस ट्रॉफी के चार मैचों में स्पिनरों ने 35 की औसत और 4.77 की इकॉनमी से 30 विकेट लिए हैं. तेज गेंदबाजों ने भी इतने ही विकेट लिए हैं, लेकिन उनका औसत 28 और इकॉनमी 5.36 रहा है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अबतक कुल 62 वनडे मैच खेले गए हैं जिसमें 23 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतने में सफल रही है तो वहीं, लक्ष्य का पीछा करते हुए 37 मैच जीते गए हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 220 रन रहा है. इस मैदान पर उच्च स्कोर 355/5 रहा है, जो 2015 में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच वनडे मैच के दौरान बना था.

दुबई का मौसम कैसा रहेगा

दुबई में आज मौसम ठीक रहने की संभावनाए हैं. दुबई में आज तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिन ढलने के साथ तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है. लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है. शाम को तापमान गिरकर 28 डिग्री सेल्सियस (82.4 डिग्री फारेनहाइट) हो जाने का अनुमान है.

भारत संभावित XI: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमान गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रविंद्र जाडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

न्यूजीलैंड संभावित XI: विल यंग, रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, काइल जेमीसन, विलियम ओ'रोर्की

किस टीम के जीतने की है उम्मीद (IND vs NZ Match Prediction – Who will win today)

दोनों ही टीमें शानदार हैं. भले ही भारत ने ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को हराया है लेकिन फाइनल में परिस्थिति अलग होने वाली है. टूर्नामेंट में कोहली के शानदार प्रदर्शन और गिल की निरंतरता से मजबूत हुई भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप एक बड़ी चुनौती कीवी टीम को पेश करेगी. इस टूर्नामेंट में भारत एक भी मैच अबतक नहीं हारा है, ऐसे में भारत के पास मनोवैज्ञानिक बढ़त है. हालांकि, न्यूजीलैंड के मौजूदा फॉर्म और प्रमुख टूर्नामेंटों में उनके शानदार प्रदर्शन को कम करके नहीं आंका जा सकता है. ऐसे में 60 फीसदी चांस भारत के पास है तो वहीं 40 फीसदी चांस न्यूजीलैंड के साथ है.

(भाषा के इनपुट के साथ)