India vs Netherlands: वर्ल्ड क्रिकेट में भारत के दबदबे को बयां कर रहा यह रिकॉर्ड, टीम इंडिया की आंधी में उड़ेगी नीदरलैंड्स

India vs Netherlands: जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में जगह बना चुकी भारतीय टीम की नजरें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ आसान जीत दर्ज करने की होगी.

India vs Netherlands, T20 World Cup 2026: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और नीदरलैंड्स के बीच होने वाला मुकाबला सिर्फ औपचारिकता भर है. सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी पहले ही सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी है तो दूसरी तरफ नीदरलैंड्स जारी टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुकी है. टीम इंडिया की नजरें होंगी कि वह अपने जीत के सिलसिले को जारी रखे और जीत के साथ सुपर-8 में जाए. जबकि नीदरलैंड्स की कोशिश जीत के साथ सकारात्मक नोट पर टूर्नामेंट का अलविदा कहने की होगी. हालांकि, भारत के खिलाफ नीदरलैंड्स कोई उलटफेर कर पाएगी, क्योंकि टीम इंडिया का रिकॉर्ड ना सिर्फ एसोसिएट नेशन के खिलाफ शानदार है, बल्कि आईसीसी इवेंट में 2023 के बाद से वह सिर्फ एक मैच हारी है. 

'कोई नहीं है टक्कर में'

भारत ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत शानदार तरीके से की है, लगातार तीन जीतों के साथ सुपर 8 में जगह बनाई है. हाल के समय में आईसीसी के व्हाइट बॉल टूर्नामेंटों में भारत ऐसी टीम रही है, जिसके सामने कोई नहीं टिक पाया है. पिछले चार आईसीसी सीमित ओवरों के टूर्नामेंटों में खेले गए अपने 27 मैचों में से केवल 1 मैच हारा है. भारत का जीत प्रतिशत 96% का है. 

एसोसिएट नेशन के खिलाफ 100 प्रतिशत रिकॉर्ड

बात अगर टी20 अंतरराष्ट्रीय में एसोसिएट नेशन के टीम इंडिया के रिकॉर्ड की करें तो टीम इंडिया कभी भी एसोसिएट नेशन के खिलाफ हारी नहीं है. भारत ने 12 मैच खेले हैं और 11 जीते हैं. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है. एसोसिएट नेशन के खिलाफ टीम इंडिया का जीत का रिकॉर्ड 100 प्रतिशत है. 

