IND vs IRE: यह ओवर बना भारत की हार का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट, औंधे मुंह गिरा गंभीर-अय्यर का प्लान

आयरलैंड ने आक्रामक बल्लेबाजी के बाद डेब्यू कर रहे मैट हॉलार्ड की अगुवाई में अनुशासित गेंदबाजी के दम पर दो मैचों की सीरीज में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शुक्रवार को भारत को 34 रन से हराकर इतिहास रच दिया. मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ किसी भी प्रारूप में आयरलैंड की यह पहली जीत है. इसके साथ ही दो मैचों की श्रृंखला में उसने 1-0 की बढ़त बना ली. आयरलैंड के कप्तान लोर्कान टकर ने 36 गेंदों में 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. उन्हें गेराथ डेलानी का अच्छा साथ मिला.

पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने खराब शुरुआत से उबरते हुए नौ विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी नहीं कर सके और टीम 18.5 ओवर में 148 रन पर सिमट गई. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (50) ने 20 गेंदों में शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई खास साथ नहीं मिला.