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IND vs IRE: यह ओवर बना भारत की हार का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट, औंधे मुंह गिरा गंभीर-अय्यर का प्लान

वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम शानिवार को आयरलैंड के खिलाफ 34 रनों से हार गई. मैच में भारत की शुरुआत तो अच्छी हुई थी. लेकिन बीच में उसकी गाड़ी लड़खड़ा गई.

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IND vs IRE: यह ओवर बना भारत की हार का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट, औंधे मुंह गिरा गंभीर-अय्यर का प्लान
India vs Ireland 1st T20I Match Turning Point

आयरलैंड ने आक्रामक बल्लेबाजी के बाद डेब्यू कर रहे मैट हॉलार्ड की अगुवाई में अनुशासित गेंदबाजी के दम पर दो मैचों की सीरीज में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शुक्रवार को भारत को 34 रन से हराकर इतिहास रच दिया. मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ किसी भी प्रारूप में आयरलैंड की यह पहली जीत है. इसके साथ ही दो मैचों की श्रृंखला में उसने 1-0 की बढ़त बना ली. आयरलैंड के कप्तान लोर्कान टकर ने 36 गेंदों में 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. उन्हें गेराथ डेलानी का अच्छा साथ मिला.

पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने खराब शुरुआत से उबरते हुए नौ विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी नहीं कर सके और टीम 18.5 ओवर में 148 रन पर सिमट गई. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (50) ने 20 गेंदों में शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई खास साथ नहीं मिला.

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