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India vs England LIVE Score, 4th T20I LIVE Updates: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज (नौ जुलाई 2026) ब्रिस्टल में खेला जा रहा है. जहां भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. आज के मुकाबले में भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को ड्रॉ कराने की अपनी संभावनाओं को जीवित रखे. मौजूदा समय में मेजबान टीम इंग्लैंड सीरीज में तीन मुकाबले समाप्त हो जाने के बाद 2-0 से आगे है. पहला मुकाबला एक जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेला गया था. जहां बारिश की वजह से यह मैच धुल गया था. दूसरा मैच चार जुलाई को मैनचेस्टर में खेला गया. यहां इंग्लैंड की टीम छह गेंद शेष रहते चार विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही थी. तीसरा मैच सात जुलाई को नॉटिंघम में खेला गया था. जहां इंग्लिश टीम 125 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी. (Live Scorecard)

Jul 09, 2026 21:35 (IST)
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IND vs ENG LIVE Score: श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, टीम इंडिया करेगी पहले बल्लेबाजी

ब्रिस्टल में एक बार फिर से भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर टॉस जीतने में कामयाब हुए हैं. उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. 

Jul 09, 2026 21:32 (IST)
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नमस्कार!

भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जा रहा है. पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ. 

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