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जसप्रीत बुमराह आखिरी वनडे से पहले टीम से बाहर, भारतीय इलेवन में तीन बदलाव

भारत और इंग्लैंड रविवार को लॉर्ड्स में निर्णायक तीसरे और आखिरी वनडे मैच में आमने-सामने होंगे. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव है.

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जसप्रीत बुमराह आखिरी वनडे से पहले टीम से बाहर, भारतीय इलेवन में तीन बदलाव
Shubman Gill and Rohit Sharma
IANS

भारत और इंग्लैंड रविवार को लॉर्ड्स में निर्णायक तीसरे और आखिरी वनडे मैच में आमने-सामने होंगे. तीन मैचों की सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर है. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. लास्ट वनडे में उतरने से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. टॉस के बाद कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि, 'घुटने की चोट की वजह से जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं. केएल, प्रिंस और अर्शदीप टीम में आए हैं. 

टॉस हारने के बाद शुभमन गिल ने बताया कि, 'टीम में तीन बदलाव हुए हैं. जसप्रीत बुमराह बाहर हैं, घुटने की चोट के कारण वह उपलब्ध नहीं हैं. वॉशिंगटन सुंदर भी बाहर हैं, शिवम दुबे भी नहीं खेल रहे हैं. केएल राहुल, प्रिंस यादव और अर्शदीप टीम में वापस आए हैं.' अर्शदीप को लेकर गिल ने कहा कि, 'हम आंकड़ों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहते. हमें लगता है कि वह एक बेहतरीन बॉलर हैं और हम इस मैदान पर चार सीमर (तेज गेंदबाज) खिलाना चाहते हैं. हमने देखा है कि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के मुकाबले तेज गेंदबाज ज्यादा असरदार होते हैं.

जसप्रीत बुमराह की इंजरी पर BCCI ने दिया अपडेट

जसप्रीत बुमराह की इंजरी पर BCCI की ओर से अपडेट आ चुका है. बीसीसीआई ने बताया कि, 'कार्डिफ में दूसरे वनडे मैच के दौरान फील्डिंग करते समय जसप्रीत बुमराह के बाएं घुटने पर चोट लगी थी. बाएं घुटने में सूजन के कारण वे तीसरे वनडे के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे'

इंग्लैंड की टीम में साकिब की जगह जोश टंग की वापसी

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतने के बाद कहा कि, आज हम पहले बैटिंग करेंगे. पिच अच्छी लग रही है, उम्मीद है कि हम अच्छा स्कोर बना पाएंगे और उन पर दबाव डाल पाएंगे. साकिब की जगह टंग टीम में वापस आ रहे हैं.

उन्होंने कार्डिफ में इंग्लैंड की जीत के सबसे अच्छे पहलू पर कहा कि, 'कई अच्छे पल थे, मुझे लगता है कि हमने मिडिल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की और उन्हें रोककर रखा. मुझे ठीक से आंकड़े याद नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने 10 ओवर में लगभग 30 रन बनाए थे, और फिर रूटी ने जिस तरह से बैटिंग की, वह हमारे सभी बैटर्स के लिए एक बेहतरीन मिसाल है.'

दूसरे वनडे में रूट की नाबाद 99 रनों की पारी की बदौलत इंग्लैंड ने चार विकेट से जीत हासिल की और सीरीज के पहले मैच की निराशा को भुलाकर नए आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगा. इस अनुभवी खिलाड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह इंग्लैंड की बल्लेबाज़ी की रीढ़ हैं. वह शानदार फ़ॉर्म में हैं और लगातार पांच वनडे अर्धशतक लगा चुके हैं. कार्डिफ़ में जसप्रीत बुमराह का अच्छे से सामना करने के बाद, घरेलू मैदान पर सीरीज़ जीतने की इंग्लैंड की उम्मीदों में रूट की भूमिका अहम होगी.

वहीं, भारत को विराट कोहली की फ़ॉर्म में वापसी से हिम्मत मिलेगी. कार्डिफ़ में 65 रनों की पारी के दौरान पूर्व कप्तान पूरी तरह नियंत्रण में दिखे और उन्होंने वही लय दिखाई जो दौरे की शुरुआत में गायब थी. लॉर्ड्स में एक और 50 से ज़्यादा रनों की पारी खेलने पर कोहली वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा बार 50 से ज़्यादा रन बनाने के मामले में कुमार संगकारा की बराबरी कर लेंगे. पिछले मैच में उन्होंने इंग्लैंड में खेले गए वनडे मैचों में 1,400 रनों का आंकड़ा भी पार किया. अब वह इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज़ों की सूची में रोहित शर्मा (1,465) के बाद दूसरे स्थान पर हैं. अगर दोनों सीनियर बल्लेबाज़ अच्छा खेलते हैं, तो वे इंग्लैंड में 1,500 रनों का आंकड़ा पार कर सकते हैं.

भारत (प्लेइंग XI): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लैंड (प्लेइंग XI): बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग.

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