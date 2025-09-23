IND vs BAN: बांग्लादेश को रौंदकर फाइनल का टिकट हासिल करने उतरेगा भारत, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

India vs Bangladesh Head to Head Stats: पाकिस्तान को शिकस्त देने के साथ अपने सुपर-4 अभियान की शानदार शुरुआत करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें अब बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट हासिल करने की होगी. दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए उतना चुनौतीपर्ण नहीं होने वाला है. एक तो भारत टूर्नामेंट में अभी तक अजेय है और दूसरा बांग्लादेश के खिलाफ उसका रिकॉर्ड भी दमदार है. बांग्लादेश अभी तक टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत को सिर्फ एक मैच में ही हरा पाया है.

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा भारी

भारत और बांग्लादेश ने साल 2009 से अब तक कुल 17 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 16 मैच भारत के पक्ष में रहे, जबकि सिर्फ एक ही मुकाबला बांग्लादेश जीत सका. भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में जून 2009 से मार्च 2018 तक लगातार 8 मैच जीते. बांग्लादेश ने नवंबर 2019 में भारत के विरुद्ध पहली और इकलौती बार टी20 मुकाबला अपने नाम किया. इसके बाद से भारत ने इस टीम के खिलाफ लगातार 8 टी20 मुकाबले जीते.

ऐसा है एशिया कप में रिकॉर्ड

भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक सिर्फ दो ही मैच खेले हैं, जिसमें दोनों मुकाबले टीम इंडिया के ही नाम रहे. 24 फरवरी 2016 को ढाका में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर 166 रन बनाए. इस मैच में रोहित शर्मा ने 55 गेंदों में 83 रन की पारी खेली थी. इसके जवाब में बांग्लादेशी टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 121 रन ही बना सकी. भारत की तरफ से आशीष नेहरा ने 23 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए थे. भारत ने 45 रन से मैच अपने नाम किया.

इसके बाद दोनों देश 6 मार्च 2016 को टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में आखिरी बार भिड़े. यह फाइनल मैच था, जिसमें बारिश के चलते 5-5 ओवरों की कटौती की गई. ढाका के मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेशी टीम ने 15 ओवरों में 5 विकेट खोकर 120 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय टीम ने 13.5 ओवरों में 8 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया.

रोहित शर्मा ने बनाए है सबसे अधिक रन

रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 13 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 36.69 की औसत और 143.67 की स्ट्राइक रेट से 477 रन बनाए हैं. रोहित ने इस दौरान 5 अर्द्धशतक लगाए हैं. रोहित ने 39 चौके लगाए हैं और उनके बल्ले से 22 छक्के आए हैं. बांग्लादेश के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर शिखर धवन है. धवन ने बांग्लादेश के खिलाफ 10 मैचों में 277 रन बटोरे हैं.

वहीं वाशिंगटन सुंदर बांग्लादेश के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं. सुंदर ने 10 मैचों में 10 विकेट झटके हैं. उनका सर्वोच्च प्रदर्शन 22 रन देकर 3 विकेट हैं.

बात अगर बांग्लादेश की करें तो महमूदुल्लाह ने भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. महमूदुल्लाह ने 15 मैचों में 248 रन बनाए हैं. जबकि दूसरे स्थान पर सब्बीर रहमान हैं, जिन्होंने 6 मैचों में 47.20 की औसत से 236 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्द्धशतक भी आया है.

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

बांग्लादेश टीम: लिटन दास (कप्तान), परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, तमजीफुल सईदी इस्लाम.

