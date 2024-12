IND vs AUS: मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में बना दिया महारिकॉर्ड, ऐसा कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Mitchell Starc record in Test Cricket: एडिलेड टेस्ट मैच (IND vs AUS, 2nd Test) में मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने इतिहास रच दिया है. स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया जो सिर्फ एक बार ही किसी गेंदबाज ने किया है. बता दें कि स्टार्क ने भारत की पहली पारी के दौरान पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को LBW आउट कर पवेलियन भेजा. जैसे ही स्टार्क ने जायसवाल सको आउट किया वैसे ही उन्होंने एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली,

मिचेल स्टार्क टेस्ट इतिहास में तीन मौकों पर पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले केवल दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले स्टार्क ने साल 2021 में ब्रिस्बेन में इंग्लैंड के खिलाफ, और 2016 में गॉल में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा कारनामा किया था. स्टार्क से पहले ऐसा कारनामा एकमात्र अन्य गेंदबाज वेस्टइंडीज के पेड्रो कोलिन्स ने किया था. (Most wickets on the first ball of a Test match)

न्यूजीलैंड के महान तेज गेंदबाज रिचर्ड हैडली, इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज ज्योफ अर्नाल्ड, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव और श्रीलंका के सुरंगा लकमल ने अपने करियर में दो बार मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने में सफल रहे हैं.

इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुलाबी गेंद के दूसरे क्रिकेट टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था भारत ने तीन बदलाव किए जिसमें रोहित, शुभमन गिल और रविचंद्रन अश्विन की एकादश में वापसी हुई, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल और वाशिंगटन सुंदर इलेवन का हिस्सा नहीं हैं. ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉट बोलैंड को चोटिल तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की जगह टीम में शामिल किया है. भारत पर्थ में पहला टेस्ट 295 रन से जीतकर पांच मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है.

रोहित ने टॉस के समय कहा, ‘‘मैं मध्य क्रम में बल्लेबाजी कर रहा हूं जो अलग है, लेकिन मैं चुनौती के लिए तैयार हूं। मैं यहां दो सप्ताह से हूं. अब खेलने के लिए तैयार हूं. ..उन्होंने कहा, ‘‘पर्थ में लड़कों ने जो किया वह शानदार था। यह एक लंबी श्रृंखला है, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर चीजें सही हों. तेज गेंदबाज (ब्रेक से) खुश हैं. हम वहीं से आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां हमने छोड़ा था.'' भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘पिच अच्छी लग रही है, फिलहाल थोड़ी सूखी लग रही है, साथ ही काफी घास भी है. इसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होगा.''