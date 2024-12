IND vs AUS: 'स्टार्क का बदलापुर', पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल को किया आउट, जादुई स्विंग को झेल नहीं पाए, Video

Yashasvi Jaiswal Wicket: पर्थ टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) को उनकी स्लो गेंद को लेकर स्लेज किया था जिसका जवाब ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने मुस्कुराकर दिया था. लेकिन अब एडिलेड टेस्ट मैच (AUS vs IND, 2nd Test) में स्टार्क का बदला पूरा हो गया. दूसरे टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी की पहली ही गेंद पर स्टार्क ने अपनी खतरनाक स्विंग गेंद से भारतीय युवा बल्लेबाज को चकमा दे दिया और LBW आउट कर पवेलियन की राह दिखा दी. स्टार्क की स्विंग गेंद का जायसवाल के पास कोई जवाब नहीं था. बिना रन बनाए जायसवाल गोल्डन डक का शिकार हुए.

स्टार्क का बदला हुआ पूरा, ऐसे भेजा पवेलियन

पारी की पहली गेंद स्टार्क ने जायसवाल के पैरों पर फुल , मिडिल-लेग की लाइन पर की थी, बैटर फ्लिक के लिए गए थे, लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर गए, गेंद सीधे पैड पर जाकर लगी, गेंदबाज ने आउट की अपील की, अंपायर ने तुंरत उंगलियां खड़ी कर दीं, जायसवाल ने राहुल से बात की और बिना रिव्यू लिए ही पवेलियन लौट गए. स्टार्क की जिस गेंद पर जायसवाल आउट हुए वह गेंद लेग साइड की लाइन से हवा में तैरती हुई सीधे पैड पर जाकर लगी. जायसवाल स्टंप के सामने पाए गए.

