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IND vs AFG, Day 2: डेब्यू मैच में मानव सुथार का कमाल, झटके तीन विकेट, अफगानिस्तान का स्कोर 113/5, भारत से 451 रन पीछे

भारत की तरफ से डेब्यूटेंट मानव सुथार 15.5 ओवरों में महज 21 रन देकर 3 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 शिकार किए हैं.

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IND vs AFG, Day 2: डेब्यू मैच में मानव सुथार का कमाल, झटके तीन विकेट, अफगानिस्तान का स्कोर 113/5, भारत से 451 रन पीछे
IND vs AFG Test: मानव सुथार का टेस्‍ट डेब्‍यू में कमाल, पहले ओवर में लिया विकेट

India vs Afghanistan, One-off Test Day 2: भारत ने मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जारी एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के विरुद्ध मजबूत पकड़ बना रखी है. मुकाबले के दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 564/8 के स्कोर पर घोषित की। दिन की समाप्ति तक मेहमान टीम ने 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं. यहां से अफगानिस्तान 459 रन पीछे है. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 41 रन जुटाए. जायसवाल 32 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद केएल राहुल ने साईं सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी की. सुदर्शन 13 चौकों के साथ 81 रन बनाकर आउट हुए. यहां से कप्तान गिल ने केएल राहुल के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 रन जुटाकर टीम को 247 के स्कोर तक पहुंचा दिया. केएल राहुल 11 चौकों के साथ 100 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद गिल ने ऋषभ पंत के साथ चौथे विकेट के लिए 169 रन की साझेदारी करते हुए टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया. (SCORECARD)

गिल 177 गेंदों में 16 बाउंड्री के साथ 126 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पंत ने 3 छक्कों और 6 चौकों के साथ 81 रन की पारी खेली. इनके अलावा, वॉशिंगटन सुंदर 52 रन बनाकर नाबाद रहे. विपक्षी खेमे से मोहम्मद सलीम सैफी ने 27 ओवरों में 140 रन देकर 6 विकेट हासिल किए, जबकि जियाउर रहमान और हशमतुल्लाह शाहिदी ने 1-1 विकेट हासिल किया.

इसके जवाब में अफगानिस्तान ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 39.5 ओवरों में 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं। इस टीम को महज 28 के स्कोर पर अब्दुल मलिक के रूप में पहला झटका लगा. अब्दुल टीम के खाते में सिर्फ 16 रन ही जोड़ सके. इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज ने सेदिकुल्लाह अटल (17) के साथ 12 रन और रहमान शाह के साथ 22 रन की साझेदारी की। गुरबाज 40 गेंदों में 1 छक्के और 1 चौके के साथ 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

इसके बाद रहमत शाह ने मोर्चा संभाला. उन्होंने कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ चौथे विकेट के लिए 36 रन जोड़े और पांचवें विकेट के लिए अफसर जजई (3) के साथ 15 रन जुटाए. दिन की समाप्ति तक रहमत शाह 81 गेंदों का सामना करते हुए 1 छक्के और 6 चौकों के साथ नाबाद 43 रन बना चुके हैं. भारत की तरफ से डेब्यूटेंट मानव सुथार 15.5 ओवरों में महज 21 रन देकर 3 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 शिकार किए हैं.

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