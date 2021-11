T20 World Cup IND vs AFG Live: भारत को हर हाल में अफगानिस्तान से बड़ी जात हासिल करनी होगी, टॉस कुछ ही देर में

भारत और अफगानिस्तान के बीच कांटे की टक्कर

T20 World Cup India vs Afghanistan: टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का मुकाबला अफगानिस्तान की टीम के साथ है, भारतीय टीम को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए यह मैच हार हाल में जीतना है, सिर्फ मैच ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से मैच को जीतने होंगे. दोनों टीमों के बीच यह मैच अबुधाबी में खेला जाएगा, जहां अफगानिस्तान की टीम का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है. शेख जायद स्टेडियम, अबु धाबी में अफगानिस्तान ने टी-20 इंटरनेशनल में कुल 11 मैच खेले हैं जिसमें जिसमें 9 में जीत हासिल हुई है. इस मैदान पर राशिद खान का राज रहा है. राशिद ने इस मैदान पर कुल 11 विकेट चटकाए हैं. भारत के सामने राशिद खान और मुजीब उर रहमान की चुनौती रहेगी. दोनों स्पिनरों के खिलाफ भारत के बल्लेबाज कैसी बल्लेबाजी करते हैं यह देखना आजके मैच में काफी दिलचस्प रहने वाला है. भारत की संभावित इलेवन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. उम्मीद है कि सूर्यकुमार यादव आजके मैच में खेलते हुए दिखेंगे. इसके अलावा अनुभवी अश्विन के भी खेलने की उम्मीद है.

भारत की संभावित XI

रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन/हार्दिक पंड्या, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह

अफगानिस्तान संभावित XI

हजरतुल्लाह जजई, मोहम्मद शहजाद (विकेटकीपर), रहमानुल्ला गुरबाज, उस्मान गनी, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी (कप्तान), गुलबदीन नायब, राशिद खान, करीम जनत/मुजीब उर रहमान, हामिद हसन, नवीन उल हक

