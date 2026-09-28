India's Best Dancer 5 के फिनाले में विनर बने रितेश पाल, ट्रॉफी के साथ घर ले गए इतने लाख का चेक

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' में 'इंडिया वाला डांस' थीम पर महीनों तक शानदार परफॉर्मेंस और यादगार डांस मोमेंट्स के बाद, रायपुर के रितेश पाल और उनके कोरियोग्राफर प्रतीक उटेकर इस सीजन के विजेता बने. शुरुआत से ही रितेश का सफर उनके जुनून, अलग-अलग तरह के डांस करने की काबिलियत और दृढ़ संकल्प के कारण खास रहा. उन्होंने लगातार अपनी सीमाओं को चुनौती दी, इस सीजन में तीन बार 'बैटल ट्रॉफी' जीती और अपनी दमदार और बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस के लिए तारीफें बटोरीं. जीत के लिए इस सफर ने उन्हें अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने, अलग-अलग डांस स्टाइल आजमाने और एक परफॉर्मर के तौर पर अपनी काबिलियत दिखाने की चुनौती भी दी. अपने बेहतरीन टैलेंट, कंटीन्यूटी और लगन के दम पर यह जोड़ी जीती और एक रोमांचक ग्रैंड फिनाले के बाद ट्रॉफी अपने नाम की.

रितेश पाल का सफर एक शानदार फिनाले के साथ पूरा हुआ, जहां उन्होंने और उनके कोरियोग्राफर प्रतीक ने साथी फाइनलिस्ट दीपाली बोरकर, प्रथमेश माने, अंशिका धारा और गीतांजलि मारवाह के साथ मुकाबला किया. अलग-अलग डांस स्टाइल में अपनी काबिलियत दिखाते हुए रितेश और प्रतीक ने पूरे सीजन में जजों और दर्शकों को इम्प्रेस किया और आखिरकार 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' का खिताब जीता.

ग्रैंड फिनाले वाकई सितारों से सजा हुआ इवेंट था जिसमें जज करिश्मा कपूर, जावेद जाफरी, गीता कपूर और टेरेंस लुईस मौजूद थे. उन्होंने इस सीजन में कंटेस्टेंट्स को उनके सफर के दौरान मेंटरशिप और गाइडेंस दी थी. इस चमक-धमक और ग्लैमर में चार चांद लगाने के लिए एक्टर जैकी श्रॉफ के साथ-साथ स्पेशल गेस्ट तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​भी शामिल हुए, जिन्होंने जजों और फाइनलिस्ट के साथ मिलकर इस यादगार सीजन के शानदार क्लोजिंग का जश्न मनाया.

'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' के विनर रितेश पाल ने कहा, "डांस हमेशा से मेरा जुनून रहा है और 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' जीतना एक सपना सच होने जैसा है. सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के साथ इस सफर का हिस्सा बनकर मैं सच में बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं. 'इंडिया वाला डांस' ने मुझे मेरे कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने और एक परफॉर्मर के तौर पर आगे बढ़ने में मदद की. मैं करिश्मा मैम, जावेद सर, गीता मां और टेरेंस सर का उनके मार्गदर्शन के लिए शुक्रगुजार हूं और गीता मां मेरे दिल में एक खास जगह रखती हैं. मेरे कोरियोग्राफर प्रतीक उटेकर सर का खास शुक्रिया, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरे सफर को बदल दिया. मैंने अपने साथ के कंटेस्टेंट्स से बहुत कुछ सीखा है. यह ट्रॉफी हर चुनौती को सार्थक बनाती है."

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कोरियोग्राफर प्रतीक उटेकर ने कहा, "अपने शिष्य रितेश पाल के साथ 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' जीतना बेहद गर्व और इमोशन से भरा पल है. मैं उसकी तरक्की देखकर बहुत खुश हूं. रितेश ने हमेशा मेरे विजन पर भरोसा किया और पूरे दिल से मेरी गाइडेंस को फॉलो किया. चूंकि हम दोनों ही कंटेम्पररी डांस बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए 'इंडिया वाला डांस' ने हमें अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने और डांस के नए फॉर्म्स को आजमाने की चुनौती दी. हमने मिलकर हर चुनौती का सामना किया और उसके साथ यह ट्रॉफी उठाना इस जीत को सच में खास बनाता है."

रायपुर के रितेश पाल के यह शानदार ट्रॉफी जीतने के साथ ही, 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' का एक और यादगार अध्याय पूरा हुआ. इसने भारत के बेहतरीन डांसिंग टैलेंट का जश्न मनाया और एक ही मंच पर जबरदस्त परफॉर्मेंस, अलग-अलग तरह के डांस फॉर्म्स और इंस्पिरेशनल सफर को एक साथ पेश किया.