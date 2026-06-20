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22 minutes ago

India vs Afghanistan LIVE Score, 3rd ODI Match Updates from MA Chidambaram Stadium, Chennai: चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में हो रहे सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. अफगानिस्तान जहां चार बदलाव के साथ उतरी है तो भारतीय टीम ने तीन बदलाव किए हैं. टीम इंडिया में हर्षित, प्रसिद्ध और रेड्डी की वापसी हुई है. बता दें, भारतीय टीम पहले ही सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुकी है. भारत की नजरें आज क्लीन स्वीप पर होगी, जबकि अफगानिस्तान अपना सम्मान बचाना चाहेगी.

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग XI

अफ़गानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेट कीपर), इब्राहिम ज़द्रान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, राशिद खान, एएम ग़ज़नफ़र, ज़िया उर रहमान शरीफ़ी, फ़रीद अहमद मलिक

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेट कीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव

Jun 20, 2026 13:11 (IST)
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IND vs AFG LIVE Score: अफगानिस्तान ने जीता टॉस

अफगानिस्तान के कप्तान शाहिदी ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. शाहिदी ने कहा है कि विकेट सूखा और हार्ड है और बैटिंग के लिए ट्रैक अच्छा है. अफगानिस्तान आज चार बदलाव के साथ उतरी है. वहीं टॉस के दौरान शुभमन गिल ने कहा कि विकेट अच्छा लग रहा है वह भी पहले बल्लेबाजी करते. गिल ने बताया कि प्रसिद्ध, हर्षित और रेड्डी की वापसी हुई है.

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग XI

अफ़गानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेट कीपर), इब्राहिम ज़द्रान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, राशिद खान, एएम ग़ज़नफ़र, ज़िया उर रहमान शरीफ़ी, फ़रीद अहमद मलिक

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेट कीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव

Jun 20, 2026 13:03 (IST)
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IND vs AFG LIVE Score: क्लीन स्वीप पर भारत की नजरें

नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज चेन्नई के चेपॉक में भारत-अफगानिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है. भारतीय टीम पहले ही सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुकी है. अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम अभी कई प्रयोग कर रही है. इस मुकाबले के लिए हर्षित भारत का हिस्सा हैं. देखना होगा कि क्या आज उन्हें मौका मिलता है या नहीं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, जिसकी कोशिश आज का मैच जीतकर सम्मान बचाने की होगी.

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