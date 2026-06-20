India vs Afghanistan LIVE Score, 3rd ODI Match Updates from MA Chidambaram Stadium, Chennai: चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में हो रहे सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. अफगानिस्तान जहां चार बदलाव के साथ उतरी है तो भारतीय टीम ने तीन बदलाव किए हैं. टीम इंडिया में हर्षित, प्रसिद्ध और रेड्डी की वापसी हुई है. बता दें, भारतीय टीम पहले ही सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुकी है. भारत की नजरें आज क्लीन स्वीप पर होगी, जबकि अफगानिस्तान अपना सम्मान बचाना चाहेगी.

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग XI

अफ़गानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेट कीपर), इब्राहिम ज़द्रान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, राशिद खान, एएम ग़ज़नफ़र, ज़िया उर रहमान शरीफ़ी, फ़रीद अहमद मलिक

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेट कीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव