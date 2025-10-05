ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए चुनी गई टीम इंडिया में इस खिलाड़ी के चयन को लेकर मचा बवाल, फैन्स ने पूछे तीखे सवाल

- रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे की कमान सौंपी है
- रोहित शर्मा ने वनडे में 56 मैचों में 42 जीत दिलाकर 75 प्रतिशत की सफलता दर कायम की थी
- ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम में हार्षित राणा के चयन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है
India T20I, ODI Squads Vs Australia 2025 Announcement: एक बड़े बदलाव के तहत भारतीय चयनकर्ताओं ने शनिवार को रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी से हटाकर विश्व कप 2027 के मद्देनजर युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को आगामी आस्ट्रेलिया दौरे के लिये टीम की कमान सौंपी है. महेंद्र सिंह धोनी के अलावा रोहित एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के सफेद गेंद के तीन फाइनल्स में भारतीय टीम की अगुआई कर टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी खिताब दिलाए.उनके नेतृत्व में टीम वनडे विश्व कप में उप विजेता रही थी. वनडे कप्तान के तौर पर रोहित ने 56 मैच में से 42 में जीत दिलाई जिससे उनका जीत का प्रतिशत 76 रहा. अब गिल के कप्तान बनने से भारतीय क्रिकेट का नया युग शुरू हो चुका है. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए वनडे और टी-20 टीम के चयन के बाद एक खिलाड़ी को चयन को लेकर बवाल मच गया है.
हार्षित राणा के चयन पर उठे सवाल
दरअसल, हार्षित राणा को दोनों फॉर्मेंट में चुना गया है, वहीं, टी20 इंटरनेशनल में यशस्वी को नहीं चुना गया तो वहीं वनडे में संजू सैमसन को मौका नहीं मिला है. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि हार्षित को दोनों फॉर्मेट में किस परफॉर्मेंस के दम पर मौका मिला है.
सोशल मीडिया पर फैन्स हैरान
हार्षित राणा भारतीय बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जो घरेलू क्रिकेट में दिल्ली और आईपीएल में केकेआर की ओर से खेलते हैं. अबतक अपने करियर में राणा ने दो टेस्ट मैच खेले हैं और कुल 4 विकेट लिए हैं. वहीं, वनडे में उनके नाम 5 मैच में 10 विकेट और टी20 इंटरनेशनल में 3 मैच में 5 विकेट दर्ज है. सोशल मीडिया पर हार्षित राणा के चयन को लेकर लोग रिएक्ट कर रहे हैं. कई यूजर का मानना है कि गंभीर के कारण ही राणा को टीम में मौका मिला है. एक यूजर ने हैरानी जताई है कि हर्षित राणा वर्तमान में मोहम्मद सिराज से आगे भारत के लिए सभी प्रारूपों के गेंदबाज हैं, भारतीय क्रिकेट का पतन अवास्तविक है.
Is Harshit Rana some kind of team mascot? His persistent selection means that charges of favouritism will only become louder. Why is he in all teams?— Sumanth Raman (@sumanthraman) October 4, 2025
Harshit Rana isn't even 1% of Mohammad Siraj.— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) October 4, 2025
But sadly Siraj doesn't play for KKR. pic.twitter.com/QAOqUepLLI
A player with no haters - Harshit Rana 🔥🤡 pic.twitter.com/spc4sYO2k8— Sports Wala (@sp0rtswala) October 4, 2025
Harshit rana is currently all formats bowler for India over Mohammad Siraj, The downfall of indian cricket is unreal mann. pic.twitter.com/vR8mCSfmTI— Kevin (@imkevin149) October 4, 2025
The only All Format players in Indian team right now.— Dinda Academy (@academy_dinda) October 4, 2025
1. Gill
2. Harshit Rana pic.twitter.com/5YLZwS33Pq
भारतीय वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल , यशस्वी जायसवाल
भारतीय टी20 टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान ), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरूण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा ,संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर
