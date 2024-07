WAC 2024: ग्रुप 'ए' से भारत-पाकिस्तान और ग्रुप 'बी' से श्रीलंका-बांग्लादेश ने सेमी फाइनल में ली एंट्री, जानें कैसा रहा 'ग्रुप स्टेज' का सफर

How was group stage of Womens Asia Cup 2024? महिला एशिया कप 2024 का रोमांच अपने चरम पर है. ग्रुप स्टेज के सभी मुकाबले संपन्न हो चुके हैं. 'सेमी फाइनल' में किन 4 टीमों की आपस में भिड़ंत होगी. उनका नाम भी सामने आ गया है. 'सेमी फाइनल' के पहले मुकाबले में 26 जुलाई को भारतीय महिला टीम दांबुला में बांग्लादेश की महिला टीम के सामने चुनौती पेश करेगी. वहीं दूसरे 'सेमी फाइनल' मुकाबले में श्रीलंकाई महिला टीम पाकिस्तानी महिला टीम से भिड़ेंगी. इन दोनों टीमों की भिड़ंत भी दांबुला में ही होगी.

बता दें भारतीय महिला टीम ने ग्रुप 'ए' से टॉप पर रहते हुए 'सेमी फाइनल' में प्रवेश किया है. ग्रुप स्टेज में ब्लू टीम को अपनी सभी मुकाबलों में जीत मिली थी. टीम ने अपने 3 मुकाबलों में कुल 6 अंक (+3.615) बटोरे.

𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐚𝐜𝐭. 𝐔𝐧𝐬𝐭𝐨𝐩𝐩𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦. 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭 𝐬𝐡𝐨𝐰! 💙💙



Team India made it 3 in 3 in the Women's Asia Cup 2024! React with a ❤️ to wish them all the luck for the semis!



Don't miss Semi Final 1: FRI, 26 JULY, 1:30 PM | #WomensAsiaCupOnStar pic.twitter.com/WtyncJFtub