IND vs PAK: चैंपियंस ट्रॉफी में किस टीम का पलड़ा है भारी? डराने वाले हैं भारत के आंकड़े, कौन खिलाड़ी होगा X- फैक्टर, जानें सबकुछ

India vs Pakistan in Champions Trophy 2025: भारतीय टीम 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उतरने वाली है. दोनों टीमों के बीच मैच को लेकर फैन्स काफी उत्साहित हैं. बता दें कि जब भी भारत और पाक का मैच होता है तो फैन्स की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है. ऐसे में इस बार फिर दोनों टीमों के फैन्स इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को अब 'ग्रेटेस्ट राइवलरी' के नाम से भी जाना जाने लगा है. ऐसे में भारत-पाक मैच के पहले जानते हैं दोनों टीमो ंके रिकॉर्ड के बारे में हैं.

वनडे में भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड

वनडे में अबतक भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 135 मैच हुए हैं जिसमें भारत को मैचों में जीत मिली है तो वहीं पाकिस्तान को 73 मैचों में जीत नसीब हुई है. वनडे में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर है. (India vs Pakistan Head to Head in ODI) . आखिरी 6 वनडे मैचों में दोनों टीमों के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो 5 मैच में भारत को जीत मिली है और एक मैच बिना किसी परिणाम के रहा था. (India Vs Pakistan Recent ODI Matches)

चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड

चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 5 मुकाबले हुए हैं जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 3 मैचों में हराया है. वहीं, भारत को केवल दो मैच में जीत मिली है. 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी. (IND vs PAK Head to Head in Champions Trophy )

दुबई में कैसा रहा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड (India record in Dubai in ODIs)

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडिमय में भारत और पाकिस्‍तान के बीच अब तक 2 वनडे मैच हुए हैं जिसमें दोनों मैच में भारत को जीत मिली है. साल 2018 में दोनों मैच एशिया कप के दौरान दुबई में खेले गए थे जिसमें भारत को जीत मिली थी. इसके अलावा दुबई में भारत ने अबतक 7 वनडे मैच खेले हैं जिसमें 6 में जीत मिली है. एक मैच टाई रहा है.

आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच रिकॉर्ड (India vs Pakistan ODI cricket head-to-head in ICC tournaments)

आईसीसी इवेंट में दोनों टीमों के बीच वनडे वर्ल्ड कप के दौरान 8 मैच हुए हैं जिसमें 8 में भारत को जीत मिली है, वहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में 5 मैच हुए हैं जिसमें 2 में भारत और तीन में पाकिस्तान को जीत मिली है. इसके अलावा टी-20 वर्ल्डकप में (ind vs pak in t20 world cup head to head) भारत और पाकिस्तान के बीच 8 मैच हुए हैं जिसमें 6 में भारत और एक में पाकिस्तान को जीत मिली है.

ये खिलाड़ी साबित हो सकेत हैं एक्स -फैक्टर

शाहीन अफरीदी vs रोहित शर्मा (Shaheen Afridi vs Rohit Sharma)

भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में रोहित शर्मा और शाहीन अफरीदी के बीच तगड़ा मुकाबाला देखने को मिल सकता है. दोनों खिलाड़ी अपने टीम के लिए एक्स-फैक्टर साबित हो सकते हैं. रोहित का वनडे में बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ औसत 51.39 है. 132 पारियों में उन्होंने 1899 गेंदों का सामना करते हुए 1696 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 89.31 है. इस बीच, बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों ने रोहित को 33 मौकों पर आउट किया है. ऐसे में दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला देखने में फैन्स को मजा आने वाला है.

अबरार अहमद vs बनाम विराट कोहली (Abrar Ahmed vs Virat Kohli)

23 फरवरी को पाकिस्तानी लेग स्पिनर अबरार अहमद के खिलाफ विराट कोहली किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, यह देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है. कोहली को हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ समाप्त हुई वनडे सीरीज में स्पिन के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा है. जहां आदिल राशिद ने उन्हें दो बार आउट किया. बांग्लादेश के खिलाफ रिशाद हुसैन ने कोहली को आउट कर पवेलियन भेजा था, जिससे लेग स्पिन के खिलाफ कोहली के संघर्ष को उजागर किया है. साल 2024 से, कोहली ने लेग स्पिनरों के खिलाफ 4.20 का औसत से रन बनाए हैं. इस दौरान कोहली 5 पारियों में कुल 21 रन बनाए हैं और 5 बार आउट हुए हैं. उन्होंने लेग स्पिनरों के खिलाफ अबतक कुल 46 गेंदों का सामना किया है, जिनमें से 28 डॉट रगेंदों रही है. इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली ने लेग स्पिनरों के खिलाफ 7 पारियां खेली हैं, जिसमें छह बार आउट हुए हैं. उनका औसत 5.50 और स्ट्राइक रेट 58.90 है.

मोहम्मद शमी vs बाबर आज़म (Mohammed Shami vs Babar Azam)

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बांग्लादेश के खिलाफ पांच विकेट लिए, जिससे वह वनडे में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए. उन्होंने वनडे में रिकॉर्ड छठा पांच विकेट हासिल करने में कामयाबी पाई है. शमी, जो नई गेंद से विकेट लेने में माहिर हैं. शमी के खिलाफ बाबर आजम की बल्लेबाजी को देखकर काफी दिलचस्प रहेगा. बाबर न्यूजीलैंड के खिलाफ़ रन बनाने में संघर्ष करते दिखे और 321 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 90 गेंदों पर 64 रन बनाए. शमी, जिन्होंने अभी तक वनडे में बाबर का सामना नहीं किया है, उन्होंने दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ़ 102 पारियों में गेंदबाजी करते हुए कुल 141 विकेट लिए हैं. इस दौरान उनका औसत 20.57 है. दूसरी ओर, बाबर का दाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ़ औसत 50.01 है. बाबर ने इस दौरान 118 पारियों में 2951 वनडे रन बनाए हैं और ने 59 बार आउट हुए हैं. बाबर का फॉर्म रहकर बल्लेबाजी करना पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ मैच में सबसे बड़ा एक्स -फैक्टर साबित हो सकता है.