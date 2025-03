IND vs AUS: 'जिस तरह से...', भारत की जीत के बाद सचिन तेंदुलकर ने इन दो खिलाड़ियों को बताया हीरो

India beat Australia to reach Champions Trophy 2025 final: आस्ट्रेलिया को हराकर चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को सोशल मीडिया पर राजनेताओं और पूर्व खिलाड़ियों समेत जानी मानी हस्तियों ने बधाई दी . भारत ने दुबई में खेले गए सेमीफाइनल में विराट कोहली के 84 रन की मदद से आस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराया . सोशल मीडिया पर भारतीय टीम की तारीफ में किसने क्या कहा, उसकी झलक इस प्रकार है.

सचिन तेंदुलकर : "टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन, मोहम्मद शमी ने शुरूआत की और हमारे बल्लेबाजों ने संयम के साथ लक्ष्य का पीछा किया . विराट कोहली की शानदार पारी. फाइनल के लिये शुभकामना" .

Clinical performance by Team India. 🇮🇳@MdShami11 set the tone early, and our batters chased with patience… @imVkohli's knock stood out.



All the very best for the final. 💙