बिना कोई बहाना बनाए... बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या पर भारत ने यूनुस सरकार को सुना दिया

भारत ने बांग्लादेश में प्रमुख हिंदू समुदाय के नेता भाबेश चंद्र रॉय की हत्या की कड़ी निंदा की है. भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक बार फिर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को याद दिलाएं कि वह बिना कोई बहाना बनाए या भेदभाव किए, हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी निभाए.

प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने लिखा है, "हम बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता श्री भाबेश चंद्र रॉय के अपहरण और नृशंस हत्या पर दुख व्यक्त करते हैं. यह हत्या अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न के एक पैटर्न को दिखाती है. पिछली ऐसी घटनाओं के अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं. हम इस घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि वह बिना कोई बहाना बनाए या भेदभाव किए, हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी निभाए.''

We have noted with distress the abduction and brutal killing of Shri Bhabesh Chandra Roy, a Hindu minority leader in Bangladesh.

This killing follows a pattern of systematic persecution of Hindu minorities under the interim government even as the perpetrators of previous such…