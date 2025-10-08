विज्ञापन
Ind vs Wi 2nd Test: इन 2 वजहों से बुमराह को दिया जा सकता है आराम, यह भारतीय XI उतेरगी मैदान पर

Ind vs Wi: यह सही है कि देवदत्त पडिक्कल ने हाल ही में बैटिंग से खूब सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें करियर का तीसरा टेस्ट खेलने के लिए खासा इंतजार करना होगा

Ind vs Wi 2nd Test: इन 2 वजहों से बुमराह को दिया जा सकता है आराम, यह भारतीय XI उतेरगी मैदान पर
West Indies tour of India, 2025: बुमराह को लेकर असंजमस और सवाल दोनों ही बने हुए हैं
  • भारत ने पहले टेस्ट में विंडीज को बड़ी जीत दिलाई, लेकिन रोहित शर्मा के वनडे कप्तानी से हटने की चर्चा बनी रही
  • दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया का संयोजन तीन स्पिनरों और दो तेज गेंदबाजों के साथ लगभग समान रहने की संभावना है
  • जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट और पिच की परिस्थितियों के कारण आराम देने पर विचार किया जा रहा है
पिछले दिनों भारत ने पहले टेस्ट में मेहमान विंडीज को पहले टेस्ट में पारी और 140 रन से मात दी, लेकिन इसके बावजूद सुर्खियों में लगातार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का वनडे कप्तान पद से हटाना छाया रहा. बातें अभी पूरी तरह से रोहित को लेकर खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन टीम इंडिया दिल्ली के अरुण  जेटली स्डेडियम में शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट को लेकर बातें फैंस के बीच होने लगी हैं. सभी को भरोसा है कि दूसरे टेस्ट में भी विंडीज का पहले ही टेस्ट जैसा हाल होगा. लेकिन मैच के परिणाम से ज्यादा अनुमान फैंस भारतीय XI को लेकर लगा रहे हैं. आखिरी बार जब भारत यहां 2023 में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, तो टीम इंडिया 3 स्पिनर और 2 पेसरों के साथ मैदान पर उतरी थी. और इुस बार भी संयोजन कमोबेश ऐसा ही होने जा रहा है.

एशिया कप खत्म होने के तीन दिन के बाद ही जब जसप्रीत बुमराह को खिलाया गया, तो बहुतों ही त्योरियां चढ़ गईं कि यह कैसा वर्कलोड मैनेजमेंट है. हालांकि, यह बात अलग है कि बुमराह ने पूरी सहजता के साथ बॉलिंग की. लेकिन अब यहां बुमराह को आराम देने की तैयारी दो वजह से हो चली है. पहला तो बुमाह का वर्कलोड मैनेजमेंट है, तो दूसरा पहला कोटला की काली मिट्टी की पिच है, जहां स्पिनरों की तुलनात्मक रूप से काफी पहले ही इंट्री हो जाती है. और शुरुआत में पेसरों के लंबे स्पेल की जरूरत नहीं पड़ती. वैसे पहले टेस्ट सिर्फ तीन दिन के भीतर खत्म हो गया था, तो बुमराह के खिलाने का लालच भी है. कुल मिलाकर पेसर को आराम दिया भी जा सकता है और नहीं भी. 

पडिक्कल को करना होगा बारी का इंतजार

यह सही है कि लेफ्टी बल्लेबाज ने हाल ही में कुछ अच्छी पारियों से सुर्खियां बटोरकर टीम इंडिया में जगह बनाई है, लेकिन पडिक्कल का दिल्ली में करियर का तीसरा टेस्ट खेलने की कोई संभावना नहीं है. अगर पिछले मैच की इलेवन का कोई बल्लेबाज चोटिल नहीं होता है, या भारतीय प्रबंधन कोई बड़ा प्रयोग नहीं करता है, तो देवदत्त को बाहर ही बैठना होगा.  कुल मिलाकर दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय XI इस प्रकार हो सकती है:-


1. शुभमन गिल (कप्तान) 2. यशस्वी जायसवाल 3. केएल राहुल 4. साई सुदर्शन 5. ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) 6. रवींद्र जडेजा 7. नितीश कुमार रेड्डी 8.वॉशिंगटन सुंदर 9. कुलदीप यादव 10. जसप्रीत बुमराह/प्रसिद्ध कृष्णा 11. मोहम्मद सिराज


 

