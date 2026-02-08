विज्ञापन
Video : सूर्यकुमार यादव के शॉट की सुनामी ने उड़ाए होश, कमेंटटर्स भी रह गए हैरान

Suryakumar Yadav unreal shot vs USA: भारत की जीत में सूर्या की बल्लेबाजी चर्चा का विषय रही.कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 84 रन की पारी खेली.

Video : सूर्यकुमार यादव के शॉट की सुनामी ने उड़ाए होश, कमेंटटर्स भी रह गए हैरान
IND vs USA, T20 World Cup 2026: सूर्या के शॉट का जलवा

Suryakumar Yadav Batting video: भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2026 में अपने सफर की शुरुआत जीत के साथ की है. ग्रुप ए के अपने पहले मैच में भारतीय टीम ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के विस्फोटक अर्धशतक के दम पर यूएसए को 29 रन से हरा दिया. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में भारतीय टीम के दिए 162 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी यूएसए के शीर्ष क्रम के तीनों बल्लेबाज फ्लॉप रहे। सलामी बल्लेबाज एंड्रियस गौस 6, सैतेजा मुक्कमल्ला 2, और कप्तान मोनांक पटेल बिना खाता खोले आउट हो गए. 13 पर 3 विकेट गंवा चुकी यूएसए को मिलिंद कुमार और संजय कृष्णमूर्ति ने संभाला और चौथे विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी कर स्कोर को 71 तक ले गए. मिलिंद इसी स्कोर पर 34 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद 98 के स्कोर पर पांचवें विकेट के रूप में संजय कृष्णमूर्ति भी 37 रन बनाकर आउट हो गए. इन दोनों की जोड़ी टूटने के बाद यूएसए का निचला क्रम ढह गया. शुभम रंजने के 22 गेंद पर बनाए 37 रन के बावजूद यूएसए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना सकी और 29 रन से मैच हार गई.

सूर्या ने लूटी महफिल

भारत की जीत में सूर्या की बल्लेबाजी चर्चा का विषय रही.कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 84 रन की पारी खेली, अपनी पारी में सूर्या ने 10 चौके और 4 छक्के लगाए. खासकर उन्होंने  75  मीटर से लंबा छक्का लगाया जिसे देखकर दुनिया हैरान है. सोशल मीडिया पर सूर्या की बल्लेबाजी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. 

भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए. अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2, अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2, और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिए. 

इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव के 49 गेंदों पर 4 छक्कों और 10 चौकों की मदद से नाबाद 84 रन की पारी की बदौलत 9 विकेट पर 161 रन बनाए थे. तिलक वर्मा ने 16 गेंद पर 25 और ईशान किशन ने 16 गेंद पर 20 रन की पारी खेली थी. अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे खाता नहीं खोल सके थे. रिंकू सिंह 6, हार्दिक पांड्या 5 और अक्षर पटेल 14 रन बनाकर आउट हुए.

यूएसए की तरफ से सौरभ नेत्रावल्कर सबसे महंगे गेंदबाज रहे. सौरभ ने 4 ओवर में 65 रन दिए। उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.  शैडली वैन शाल्कविक सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 4 विकेट लिए.हरमीत सिंह ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए. अली खान और मोहम्मद मोहसिन को 1-1 विकेट मिला. 

