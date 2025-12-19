विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs SA 5Th T20i: 'वर्मा जी' का डबल धमाका, कोहली को पछाड़ बने बॉस, कौन मिटाएगा यह "तिलक"?

Ind vs SA 5Th T20: तिलक वर्मा ने नंबर-3 पर आकर ऐसी पारी खेली, जो बताने के लिए काफी है कि वह भविष्य में टीम इंडिया के कितने बड़े स्टार बनने जा रहे हैं

Read Time: 2 mins
Share
Ind vs SA 5Th T20i: 'वर्मा जी' का डबल धमाका, कोहली को पछाड़ बने बॉस, कौन मिटाएगा यह "तिलक"?
South Africa in India in 2025: तिलक वर्मा भारत की गजब ताकत बनकर उभरे हैं

अगले साल भारत और श्रीलंका की धरती पर खेले जाने वाले टी20 विश्व कप से पहले ही अगर किसी एक खास टीम के लिए कोई खिलाड़ी सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, तो वह अभिषेक शर्मा नहीं, बल्कि तिलक वर्मा हैं. तिलक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार को पांचवें टी20 में मेहमान टीम के माथे पर ऐसा 'तिलक'लगा दिया कि किसी और भारतीय बल्लेबाज के लिए इसे मिटाना मुश्किल होगा. आखिरी मैच में तिलक वर्मा ने 42 गेंदों पर 10 चौकों और 1 छक्के से खेली 73 रन की पारी से विराट और रोहित जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ते हुए एक नहीं, बल्कि दो बड़े  कारनामे कर डाले.  ऐसे कारनामे, जिन्हें मिटाना किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होने जा रहा है.

बल्लेबाज नंबर-1!

आखिरी मैच की तूफानी पारी के साथ ही तिलक वर्मा दोनों ही टीमों में सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. वर्मा ने खेले 4 मैचों की इतनी ही पारियों में 62.33 के औसत से 187 रन बनाए. इसमें उन्होंने 2 अर्द्धशतक भी जड़े  और स्ट्राइक-रेट 131.69 का रहा. 

इस 'तिलक' को कौन मिटाएगा?

इस पारी के साथ ही वर्मा जी ने दक्षिण अफ्रीका के माथे पर बड़ा "तिलक" लगा दिया.इस 73 रन की पारी के साथ ही तिलक वर्मा ने इस फॉर्मेट में प्रोटीज के खिलाफ बहुत ही कम पारियों में वह कारनामा कर डाला, जो विराट जैसे बल्लेबाज उनसे ज्यादा पारियों के बावजूद नहीं कर सके. अब तिलक वर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

रन          बल्लेबाज            पारी        

496          तिलक वर्मा               10

429          रोहित शर्मा              17

406         सूर्यकुमार यादव         14

394         विराट कोहली           13

373           हार्दिक पांड्या        15

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Namboori Thakur Tilak Varma, India, South Africa, India Vs South Africa 2025 India, India Vs South Africa 12/19/2025 Insa12192025259050, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com