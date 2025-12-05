विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA, 3rd ODI: विशाखापत्तनम में होगा 'फाइनल', कितने बजे शुरू होगा मैच, कहां देख पाएंगे लाइव

India vs South Africa 3rd ODI Live Streaming Details: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच शनिवार को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SA, 3rd ODI: विशाखापत्तनम में होगा 'फाइनल', कितने बजे शुरू होगा मैच, कहां देख पाएंगे लाइव
India vs South Africa 3rd ODI Live Streaming Details: कितने बजे शुरू होगा मैच, कहां देख पाएंगे लाइव
  • भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में शनिवार को खेला जाएगा
  • सीरीज में दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीते हैं और यह मुकाबला वनडे सीरीज का निर्णायक होगा
  • विराट कोहली ने दोनों मैचों में शतक लगाए हैं और रोहित शर्मा ने पहले मैच में अर्धशतक बनाया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs South Africa 3rd ODI Live Streaming Details: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच शनिवार को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा. विशाखापत्तनम में होने वाला यह मुकाबला फाइनल होगा, क्योंकि जो टीम इसे जीतेगी, वो वनडे सीरीज भी अपने नाम करेगी. भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे मैच को 17 रन से अपने नाम किया था. इसके बाद साउथ अफ्रीका ने रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली. ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए यह 'करो या मरो' का मुकाबला है. बता दें, साउथ अफ्रीका पहले ही टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुकी है, ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश वनडे सीरीज जीतने की होगी.

इस मुकाबले में भारत को विराट कोहली और रोहित शर्मा से बल्लेबाजी में काफी उम्मीदें होंगी. कोहली ने सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबलों में शतक लगाया है. वहीं, रोहित ने रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में 57 रन बनाए थे. गेंदबाजी में भारत को हर्षित राणा और कुलदीप यादव से आस होगी. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीकी टीम बल्लेबाजी में एडेन मार्करम और मैथ्यू ब्रीत्जके पर निर्भर होगी. वहीं, गेंदबाजी में नंद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी मेजबान टीम को परेशान कर सकते हैं.

कैसा रहेगा मौसम

इस सीरीज में ओस ने बड़ी भूमिका निभाई है. ऐसे में टॉस का रोल अहम हो सकता है. इस सीरीज में सिक्के का उछाल भारतीय टीम के पक्ष में नहीं रहा है. भारत वनडे फॉर्मेट में लगातार 20 टॉस गंवा चुका है. शनिवार को यहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है.

विशाखापत्तनम ने हाल ही में महिला विश्व कप में पांच मुकाबलों की मेजबानी की है. सभी मौकों पर, चेज करने वाली टीमों ने मुकाबला जीता है. ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम के खिलाफ एक मैच में 331 रन का सफलतापूर्वक पीछा किया था.

ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 96 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 52 मैच साउथ अफ्रीका के पक्ष में रहे, जबकि 41 मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. इनके अलावा, 3 मैच बेनतीजा रहे.

कब और कहां होगा मुकाबला

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा वनडे विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. यह मैच 06 दिसंबर को होगा.

कितने बजे शुरू होगा मैच

मैच की शुरुआत 1:30 बजे होगी, जबकि टॉस 1 बजे होगा. 

ऐसी है दोनों टीमें

भारतीय टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, तिलक वर्मा, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी.

साउथ अफ्रीकी टीम: एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेंबा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीत्जके, देवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, ओटनील बार्टमैन, रुबिन हरमन, प्रेनेलन सुब्रायन.

यह भी पढ़ें: IND vs SA, 3rd ODI: 'वह जीतने के लिए...' साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया को लेकर दिया बड़ा बयान

यह भी पढ़ें: जेम्स एंडरसन बनाम मिचेल स्टार्क: 101 टेस्ट के बाद किसका रिकॉर्ड है दमदार?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now