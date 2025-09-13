विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs pak: 'हम दोनों बातों को अलग...', सहायक कोच ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बहिष्कार पर बताई 'गंभीर सोच'

Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर बहुत कुछ चल रहा है. और जब इसे लेकर सवाल किया गया, तो सहायक कोच रियान टेन डोएशे ने अलग ही बात कह दी

Read Time: 3 mins
Share
Ind vs pak: 'हम दोनों बातों को अलग...', सहायक कोच ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बहिष्कार पर बताई 'गंभीर सोच'
Asia Cup 2025: प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए भारतीय सहायक कोच रियान टेन डोएशे
  • सहायक कोच रियान टेन डोएशे ने कहा कि खिलाड़ियों ने बीसीसीआई और सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन किया
  • कोच का मानना है कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए और केवल क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए
  • भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने पिछले वर्ल्ड कप के बाद टी20 में 193.84 की स्ट्राइक रेट से 535 रन बनाए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारतीय टीम के क्षेत्ररक्षण कोच रियान टेन डोएशे ने शनिवार को कहा कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के बहिष्कार की भावना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है,  लेकिन खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI)और भारत सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं.  नीदरलैंड के इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ‘यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है. खिलाड़ी जनता की भावनाओं को महसूस करते हैं.हमने टीम की बैठकों में इस पर चर्चा की है. खिलाड़ी यहां क्रिकेट खेलने आए हैं और हम सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं.' 

डोएशे ने कहा, ‘हमारी सोच खेल को राजनीति से अलग रखने की है. मैं भावनाओं को समझता हूं लेकिन हम बीसीसीआई और सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं. हमें इसका अंदेशा था और यह निराशाजनक है. मुख्य कोच गौतम गंभीर का संदेश है कि उन चीजों पर ध्यान न दें जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं. उनका संदेश है कि केवल क्रिकेट पर ध्यान दें.' सहायक कोच ने पिछले मैच से हासिल खास बातों के सवाल पर कहा, 'पिछले मैच से लेने के लिए कुछ खास नहीं था. लेकिन सबसे बड़ा अंतर यह था कि यूएई के खिलाफ मैच चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले एक अलग पिच पर खेला गया था. हमारे  पास यहां विविध प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो यहां कि पिच से समायोजित कर सकते हैं. हमारे पास संजू, हार्दिक और अक्षर हैं, जो किसी भी क्रम पर बैटिंग कर सकते हैं.  

टीम इंडिया के ओपनर पाकिस्तानियों पर इक्कीस!

दोनों टीमों भिड़ने जा रही हैं, तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तुलना हो रही है. यही बात ओपनरों की तुलना को लेकर भी है, लेकिन भारतीय ओपनर पड़ोसी सलामी बल्लेबाजों पर बीस नहीं इक्कीस हैं.  सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पिछले वर्ल्ड कप के बाद से टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपना जलवा दिखाया है. उन्होंने 17 मैचों में 193.84 की स्ट्राइक रेट से 535 रन बनाए हैं. अभिषेक ने इस दौरान 46 चौके और 41 छक्के जड़े हैं. उनके बल्ले से दो शतक और दो अर्द्धशतक भी आए हैं. अभिषेक के साथ इस दौरान भारत के लिए पारी की शुरुआत करने संजू सैमसन आए. जिन्होंने इस दौरान 17 मैचों में 171.47  की स्ट्राइक रेट से 487 रन बनाए हैं. उन्होंने 3 शतक और एक अर्द्धशतक लगाया है. संजू ने 40 चौके और 34 छक्के जड़े हैं. 

बात अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की करें तो सलामी बल्लेबाज सैम अय्यूब ने बीते वर्ल्ड कप के बाद से 24 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और उन्होंने 141.40 की स्ट्राइक रेट से 543 रन बनाए हैं. उन्होंने तीन अर्द्धशतक लगाए हैं, लेकिन कोई शतक नहीं लगा पाए हैं. उन्होंने 58 चौके और 23 छक्के लगाए हैं.

बाबर आजम पाकिस्तान के लिए इस दौरान ओपनिंग करते रहे, लेकिन उन्हें एशिया कप स्क्वाड के लिए जगह नहीं दी गई है. जबकि उनके बाहर रहने पर यह जिम्मेदारी साहिब जादा फरहान ने उठाई है. साहिब जादा फरहान ने इस अवधि में 10 मैचों में 137.09 की स्ट्राइक रेट से 255 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से 3 अर्द्धशतक आया. जबकि वह 19 चौके और 16 छक्के लगा पाए हैं


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Gambhir, Suryakumar Ashok Yadav, India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket, India Vs Pakistan 09/14/2025 Inpk09142025265023
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com