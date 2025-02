Ind vs Pak: "मैच के बाद अपनी आईब्रो...", भारतीय फैंस को पसंद नहीं आया अबरार अहमद का अंदाज

चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) में रविवार को भले ही पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ कुछ भी यादगार न कर सकी हो, लेकिन उसके लेग स्पिनर अबरार अहमद (Abrar Ahmed) ने जरूर कुछ ऐसा कर दिया, जो उनके लिए यादगार बन गया, लेकिन करने के बाद इस पाकिस्तानी और जो कुछ किया, वह भारतीय फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. और इन प्रशंसकों ने अबरार की हरकत के लिए जमकर खरी-खोटी सुनाई. दरअसल पारी के 18वें ओवर में जब अबरार ने एक खूबसूरत गेंद पर जमकर खेल रहे शुभमन गिल (46) को बोल्ड किया, तो स्टेडियम ही नहीं, बल्कि टीवी से चिपके करोड़ों भारतीय फैंस सन्न रह गए. सभी अबरार की गेंद की तारीफ कर ही रहे थे कि फिर उन्होंने "आंखों की ऐसी स्टाइल" दिखाई, जो भारतीय फैंस को बहुत ही नागवार गुजरी.देखते ही देखते अबरार की यह हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. फिर तो फैंस का गुस्सा देखने लायक था.

अबरार की इस गेंद पर गिल बगले झांकते रह गए. और गेंद उनकी गिल्लियां उड़ा ले गई. वास्तव में गेंद बहुत ही शानदार थी

Shubhman gill dismissed on 46(52) by Abrar Ahmed #ChampionsTrophy #INDvsPAK pic.twitter.com/uPQQY8xRTE

फैंस सोशल मीडिया पर मीम्स के जरिए भी अपना गुस्सा उतार रहे हैं. आप खुद देख सकते हैं

अपनी-अपनी नजर है. इस प्रशंसक का अपना ही नजरिया है! क्या बात है...एकदम ढूंढ कर लाए हैं साहब

When u have gastric trouble ..

Cant fart in closed room with group of people#AbrarAhmed pic.twitter.com/YH2baOlcnZ