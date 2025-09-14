Ind vs Pak: हार्दिक ने लगा दिया सैम अयूब पर न भूल पाने वाला धब्बा, पांड्या केवल दूसरे भारतीय बॉलर बने

India vs Pakistan: टॉस जीता, पहले बल्ला थामा. और पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा (Salman Agha) ने सोचा होगा कि सैम अयूब (Saim Ayub) उन्हें बड़ा इनाम देगा! लेकिन रविवार को एशिया कप (Asia cup 2025) में सैम अयूब ने पिच पर मिट्टी अच्छी तरह सूंघी भी नहीं थी कि हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने इस लेफ्टी बल्लेबाजी की बत्ती गुल कर दी. और इसी के साथ ही पांड्या (Hardik Pandya becomes only second Indian) ने बड़ा कारनामा कर दिया. मैच की पहली ही गेंद पर किसी बल्लेबाज को आउट करने का. इससे पहले यह कारनामा लेफ्टी पेसर अर्शदीप सिंह ने किया था, तो इस बार पांड्या ने सैम अय्यूब को चलता कर ऐसा जोर का झटका दिया कि ड्रेसिंग रूम में बैठे पाकिस्तानी हिलकर रह गए.

भारतीय नहीं भूलने देंगे सैम अयूब को!

हालांकि, हार्दिक ने इससे पहले भी गेंद फेंकी थी, लेकिन यह वाइड थी. और पांड्या ने जोरदार वापसी करते हुए गेंद को इस बार एकदम टप्प पर फेंका. और गुड लेंथ की इस गेंद को स्कवॉयर ड्राइव खेलने की कोशिश में सैम गेंद को जमीन पर नहीं रख सके. और गेंद प्वाइंट पर खड़े बुमराह के हाथों में जा समाई. सैम अयूब के माथे पर धब्बा लग चुका था. हो सकता है कि इसकी यादें जल्द ही उनके ज़हन से चली जाएं, लेकिन करोड़ों भारतीय और रिकॉर्डबुक उन्हें यह याद दिलाती ही रहेंगी कि वह मुकाबले की पहली ही गेंद पर आउट हो गए. और वह भी चिर-प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ

पिछले साल अर्शदीप बने थे पहले ऐसे भारतीय

टी-20 फॉर्मेट में यह कारनामा करने वाले अर्शदीप पिछले साल पहले भारतीय बॉलर बने थे. तब लेफ्टी पेसर ने अमेरिका के खिलाफ श्यान जहांगीर को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की थी. और अब हार्दिक के विकेट के साथ ही इस क्लब का विस्तार भी हो गया है. अब देखने वाली बात होगी कि मैच की पहली ही गेंद पर विकेट चटकाने वाला तीसरा भारतीय बॉलर कौन बनता है?



