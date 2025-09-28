विज्ञापन
Suryakumar on bowling first: टॉस के बाद रवि शास्त्री ने पिच रिपोर्ट में कहा कि यह 170 रनों की पिच है, बैटिंग पिच है, लेकिन इसके बावजूद सूर्यकुमार यादव ने बॉलिंग चुनने की वजह साफ कर दी

Ind vs Pak final: 'पिच है रनों से भरपूर', पर सूर्यकुमार ने बताई वजह क्यों लिया पहले बॉलिंग का फैसला
Asia Cup 2025: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
  • भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप फाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया
  • दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिलता है
  • सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पिच पर रात के समय गेंदबाजी करना बेहतर साबित हो सकता है और पिच में बदलाव नहीं होगा
India vs pakistan: यूएई (UAE) में एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ  फाइनल (India vs Pakistan Final) से पहले  करोड़ों फैंस और दिग्गजों के बीच जोर-शोर से चर्चा थी कि भारत टॉस जीतकर पहले क्या फैसला लेता है? अब जबकि मुकाबला खिताबी जीत से जुड़ा है, तो  जाहिर है कि चर्चा स्वाभाविक है. वैसे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रनों से भरपूर रही है. यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास रनों का पहाड़ खड़ा करने का मौका होता है. और टॉस के बाद होस्ट रवि शास्त्री ने भी कहा कि यह 170 रनों के आस-पास की पिच है, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के अपने ही कारण हैं. और उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला क्यों लिया?

सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद बिना किसी संकोच के कहा, 'हम पहले बॉलिंग करनेंगे. यह एक बहुत ही अच्छा विकेट दिखाई पड़ रहा है. दूधिया रोशनी में यहां की पिच बेहतर होती जाती है. हम पहले टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते रहे है, लेकिन आज हम लक्ष्य का पीछा करेंगे.' उन्होंने कहा, 'यहा ग्राउंड्समैन ने पिच को लेकर बहुत ही शानदार काम किया है. और इसी वजह से इसके आखिर तक समान बर्ताव करने की उम्मीद है. इसमें बदलाव नहीं होगा. हमने पिछले 6-7 मैचों में जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली है, वह बहुत ही शानदार रही और इस स्तर को हम बरकरार रखेंगे. 

सलमान आगा ने स्वीकार ली बड़ी बात

वहीं,  पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा, 'हम पहले बैटिंग करके खुश हैं. हम मुकाबले को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं और खेलने की ओर निहार रहे हैं.' आगा  ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी परफैक्ट मैच न खेल पाने की बात ईमानदारी से स्वीकारते हुए कहा, 'हमने कोई भी परफैक्ट मैच नहीं खेला है. उम्मीद है कि हम आज ऐसा करने में सफल रहेंगे. हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं है. हम पिछले कुछ समय से यहां की पिचों पर खेल रहे हैं और यह आखिर तक समान बर्ताव करेगी.

ऐसी हैं दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान प्लेइंग इलेवन: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

