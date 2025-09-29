पहले पंच पर कुलदीप जमीं पर, यादव उठे, फिर दे-दनादन, दे-दनादन, पाकिस्तान नॉकआउट

Kuldeep Yadav robbed Pakistan: रविवार को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबला (Ind vs Pak Final) किसी ऊपर-नीचे जाने वाले झूले की तरह, तो कभी किसी बॉक्सिंग मुकाबले की तरह रहा. कभी पाकिस्तान ने पंच जड़ा, तो भारत ने उसे जमीं पर दे पटक मारा. कभी पड़ोसी ने वापसी की, तो कभी भारत के टर्निंग प्वाइंट (Final's biggest turning point) ने पाकिस्तान पर फाइनल पंच जड़कर पूरी कहानी ही खत्म कर दी. लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी की बैटिंग के दौरान पाकिस्तान पर ऐसा बड़ा वार कुलदीप यादव ने किया कि उसके बल्लेबाजों से मुंह से कांय कांय की आवाज निकलती रही. सिर्फ 9 गेंदों के भीतर कुलदीप ने पाकिस्तान को निपटा दिया. कुलदीप और पाकिस्तान के बीच मुकाबला क्रिकेट का नहीं, मानो बॉक्सिंग मुकाबले की तरह चला. पहला वार पाक बल्लेबाजों ने किया बहुत ही जोरदार था.

पाकिस्तान का पहला पंच!

कुलदीप का पहला ओवर दो स्पेल का था. इसमें कहानी कुछ ऐसी रही कि पाक बल्लेबाजों ने मिलकर यादव को घेर लिया और फिर दे-दनादन दे-दनादन. इधर पकड़कर उधर मारा, तो मानो बाल पकड़कर किसी कोने में घसीट दिया! नतीजा यह रहा कि यादव दो ओवरों में ही 23 रन लुटा बैठे. कुलदीप जमीं पर औंधे मुंह गिर, रिंग में किसी बॉक्सर की तरह...आत्मा लहूलुहान थी..मुस्कान छिन चुकी थी, लेकिन हौसला नहीं ही टूटा था, कुलदीप ने खुद को संभाला, खुद को जगाया, पानी-पानी पिया, रणनीति पर काम किया. और फिर कहानी एकदम जुदा थी.

Photo Credit: @SPORTYVISHAL/x

कुलदीप का दे-दनादन..और पाकिस्तान!

अब हालात नए थे, मौसम भी नया था..रिंग वही था, शायद सामने के 'बॉक्सर' बदल गए थे. पिछले राउंड की पिटाई के बाद 'घायल' कुलदीप 13वें ओवर में लौटे. पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कुलदीप का 'बम' टप्पा खाकर क्या करेंगे, किस ओर घूमेंगे. पहले मिस्टर जीरो सैम अय्यूब का कट प्वाइंट पर बुमराह के हाथों में समा गया...तो फिर मानो पाकिस्तान पर महाकाल सवार हो गए..कुलदीप पर कृपा हो गई. इसके बाद अगली आठ गेंदों के भीतर सलमान आगा..आफरीदी और फहीम अशरफ!

जमीं पर पड़े कराह रहे थे पाक बल्लेबाज

दिशा में जाएगा. यह कहानी ज्यादातर पाकिस्तानियों की थी..जब यह पता नहीं था, तो यह कहां से पता चलता कि बम के खिलाफ करना क्या है. यहां से आगा सहित तमाम पाकिस्तानियों ने सिर्फ धूल में लट्ठ चलाया..नतीजा सिर्फ 16.1 से आगा के निपटने के बाद कुलदीप की अगली आठ गेंदों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी...आगा जैसा ही हाल आफरीदी..और फहीम अशरफ का था..कुलदीप के बमों की पावर में धुआं-धुआं हो चुके थे. पाकिस्तान सिर्फ 9 गेंदों के भीतर जमीं पर था..बल्लेबाज कांय-कांय कर रहे थे..कुलदीप किसी बॉलीवुड हीरो की तरह गुंडों को हवा में उड़ाकर चौड़ी छाती के साथ वापस लौट रहे थे.



