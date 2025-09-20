IND vs PAK, Asia Cup: मोटिवेशनल स्पीकर, अध्यक्ष की खिलाड़ियों मुलाकात...भारत से भिड़ने से पहले ही डरा पाकिस्तान!

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super-4 Clash: एशिया कप में ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा था. इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से जीत के बाद हाथ नहीं मिलाया. इससे बौखलाए पाकिस्तान ने आईसीसी से मैच रैफरी की शिकायत की और उन्हें टूर्नामेंट से हटाने की मांग की. हालांकि, मैदान के बाहर भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी. पाकिस्तान ने मैच रैफरी को ना हटाने पर बॉयकॉट की धमकी दी थी. यूएई के खिलाफ उसने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी थी. जबकि मैच से कुछ घंटे पहले पीसीबी ने खिलाड़ियों को होटल में ही रूकने का आदेश दिया. पीसीबी का कोई पैंतरा काम नहीं आया और उसे अंत में आईसीसी के सामने झुकना पड़ा. मैदान के अंदर और मैदान के बाहर हार से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आत्मविश्वास शायद डोल गया है और इसीलिए शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक मोटिवेशनल स्पिकर को नियुक्त किया. जब काम इससे भी नहीं बना तो अध्यक्ष को खिलाड़ियों का हौसला बढ़ान के लिए खुद आना पड़ा.

मोहसिन नकवी पहुंचे पाकिस्तानी ट्रेनिंग में

भारत के खिलाफ मुकाबले की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रद्द की लेकिन टीम ने रविवार को होने वाले मुकाबले के लिए ट्रेनिंग जारी रखी. पाकिस्तान खिलाड़ियों के तीन घंटे का प्रैक्टिस सेशन निर्धारित था. और इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी दिखाई दिए. मोहसिन नवकी ने पहले खिलाड़ियों से ड्रेसिंग रूम में बात की. इस दौरान वह शाहीन से काफी देर तक बात करते दिखे. इसके बाद वह ग्राउंड पर भी गए, जहां टीम के मुख्य कोच माइक हेसन मौजूद थे. पीसीबी अध्यक्ष और मोहसिन नकवी ने इस दौरान काफी देर बात की.

भारत का सामना करने से पहले दवाब में पाकिस्तानी खिलाड़ी

पीसीबी ने रविवार के अहम मुकाबले से पहले खिलाड़ियों के तनाव के स्तर को कम करने के लिए प्रेरक वक्ता डॉ. राहील अहमद को भी शामिल किया है. ऐसी चर्चा है कि पाकिस्तानी टीम के कई युवा स्टार खिलाड़ियों से सजी भारतीय लाइन-अप का सामना करने के तीव्र मनोवैज्ञानिक दबाव से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. दबाव की स्थितियों में मानसिक चूक के मूल कारणों की पहचान करने के लिए डॉ. अहमद पहले ही उनमें से कुछ के साथ एक-पर-एक सत्र आयोजित कर चुके हैं. टीम सेट-अप के एक अहम सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, डॉ. अहमद पाकिस्तान के ग्रुप लीग मैचों के पूरा होने के बाद दल में शामिल हुए और तब से सहयोगी स्टाफ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

पाकिस्तान ने रद्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस

आईसीसी ने रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप सुपर 4 के मैच की जिम्मेदारी फिर अपने एलीट पैनल के मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को सौंपी है जबकि पीसीबी ने बार बार उन्हें हटाने का अनुरोध किया था. पीटीआई की मानें तो "एंडी पाइक्रॉफ्ट भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए मैच रैफरी हैं."इसके बाद पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने सुपर 4 मुकाबले से पहले मीडिया से बातचीत नहीं करने का फैसला. रिपोर्ट के अनुसार,"पाकिस्तान ने पाइक्रॉफ्ट की नियुक्ति और हाथ नहीं मिलाने से संबंधित विवाद से जुड़े सवालों से बचने के लिए एक बार फिर मैच से पहले होने वाली प्रेस कांफ्रेंस रद्द कर दी है."

रविवार को फिर पिटेगा पाकिस्तान!

भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ आसानी से जीत दर्ज की थी. कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की तिकड़ी के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया था. यह तिकड़ी एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने उतरेगी. टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर है. भारत ने 14 में से 10 बार जीत दर्ज की है. सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी एक बार फिर पाकिस्तान को हराने के लिए मैदान पर उतरेगी.

यह भी पढ़ें: IND vs PAK, Asia Cup: भारत से फिर मुंह की खाएगा पाकिस्तान, सुपर-4 से पहले जानें कैसा है हेड-टु-हेड रिकॉर्ड

यह भी पढ़ें: IND vs PAK, Asia Cup 2025: बताने के लिए कुछ है ही नहीं...पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने पर सुनील गावस्कर ने दिया बड़ा बयान