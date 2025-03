Ind vs Nz: "कीवी उड़ सकते हैं...", फिलिप्स का कैच देख सन्न हुए फैंस और भारतीय दिग्गज

"फिलिप्स ये तूने क्या पकड़ लिया..", ऐसा करोड़ों फैंस के मुंह से कुछ दिन पहले तब भी निकला था, जब ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) ने ठीक इसी जगह प्वाइंट पर मोहम्मद रिजवान का सुपर से ऊपर कैच पकड़ा था. और भारत के खिलाफ एक बार फिर से री-प्ले देखने को मिला, जब उन्होंने हैरतअंगेज कैच लपकते हुए कोहली को विदा कर दिया. दोनों कैचों में बस एक ही अंतर रहा. और वह रहा बाएं और दाएं हाथ था. रिजवान का कैच फिलिप्स ने लेफ्ट हैंड से लपका था, तो कोहली का दाएं हाथ से. लेकिन कोहली का का कैच क्या लपका कि विराट का भी मुंह खुल का खुला रह गया, तो स्टेडियम में जमा हजारों भारतीय फैंस शांत रह गए, लेकिन फिलिप्स की तारीफ में सोशल मीडिया दिग्गजों और आम फैंस के कमेंट से पट गया. आकाश चोपड़ा अगर लिखने को मजबूर हो जाएं, तो तारीफ में चार चांद खुद ही लग जाते हैं

Glenn Phillips is the best fielder in the world. And yes, Kiwis Can Fly. — Aakash Chopra (@cricketaakash) March 2, 2025

वसीम जाफर भी कमेंट करने से खुद को नहीं रोक सके. जब कैच इतना शानदार हो, तो भला कौन ऐसा होगा, जो कमेंट नहीं करेगा

बात एकदम दो सौ फीसद सही है

Feeling Bad B cuz #ViratKohli𓃵

Got Dismissed but



I must Say Glenn Phillips is Real Superman OF Cricket #INDvsNZ pic.twitter.com/3MBSFKFMAq pic.twitter.com/TC3t0zptcw — (@80XT0) March 2, 2025

इस तारीफ और कमेंट को तो फिलिप्स को सहज करके रखना चाहिए

UNESCO should declare Glenn Phillips as an Alien.#INDvsNZ pic.twitter.com/BxuwQxsNbv — Krishna (@Atheist_Krishna) March 2, 2025

ऐसे कमेंटों से सोशल मीडिया पटा पड़ा है