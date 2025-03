IND vs NZ: विराट कोहली ने शमी की मां के पैर छुए, संस्कारी कोहली पर पूरा इंटरनेट फिदा, video

Virat Kohli touched Mohammed shami mother's feet: विराट कोहली भले ही मैदान पर काफी आक्रमक नजर आते हैं लेकिन मैदान के बाहर उनका दूसरा रूप भी है. इसका उदाहरण भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल मैच के बाद देखने को मिला, जब कोहली, मैच जीतने के बाद भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी की मां के पास गए और उनके पैर छूकर उनका आशिर्वाद लिया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है और फैन्स कोहली की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. बता दें कि मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया, जश्न के बीच में कोहली ने ऐसा कर फैन्स का दिल जीत लिया. विराट कोहली (Virat Kohli) ने शमी के बाकी अन्य सदस्यों को साथ भी तस्वीर खिंचवाई.

Best part of virat is that despite achieving everything in his life, he is still so humble.❤️