Ind vs Nz: "कभी भी उसे दबाव में बेहतर करते नहीं देखा", सोशल मीडिया केएल राहुल पर बुरी तरह बरसा

चैंपिंयस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) में रविवार को दुबई के दुबई इंटरनेशलन स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टॉप ऑर्डर सस्ते में निपट गया. कप्तान रोहित शर्मा (15), उपकप्तान गिल (2) और विराट कोहली (11) सस्ते में आउट हुए, तो देखते ही देखते स्कोर 3 विकेट पर 30 रन हो गया. ऐसे में मिड्ल ऑर्डर के सामने मौका था. इसमें श्रेयस अय्यर (79) तो बहुत हद तक पास हो गए, लेकिन केएल राहुल (23) ने मौका गंवा दिया. मेगा इवेंट के शुरुआती दोनों मैचों में खराब विकेटकीपिंग के कारण केएल राहुल पहले से ही फैंस के निशाने पर थे. पंडित बातें कर रहे थे कि ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को बाहर क्यों रखा जा रहा है. बहरहाल, केएल राहुल कीवियों के खिलाफ नाकाम हुए, तो सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए.

KL RAHUL is overrated!

Never seen him performing when the team is in pressure situations.

Still management prefers him over Rishabh Pant pic.twitter.com/pFTvXr4En2 — Radha (@Rkc1511165) March 2, 2025

गंभीर फैंस ने अब सीरियस सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं. केएल राहुल की हार बात को लेकर फैंस सवाल खड़े कर रहे हैं

KL RAHUL for you !!!!

- Cannot bat in middle overs

- Cannot bat when the team collapses

- Cannot bat at higher sr when required

- Cannot rotate strike

-Demoted to 6/7 for all the above reasons.

- Fumbles and drops catches in wicket keeping



Why is he even playing ? pic.twitter.com/m30zqcLieA — Anjali (धर्मो रक्षति रक्षितः) (@Bhakti_path_) March 2, 2025

अब शब्दों पर न जाएं. आप फैंस की भावनाएं समझें

Rishabh Pant hum sharminda hai KL Rahul abhi zinda hai 💔 — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) March 2, 2025

इस सवाल का जवाब कभी न कभी तो गंभीर और कप्तान रोहित को देना ही पड़ेगा. या फिर कभी पंत को न खिलाने के पीछे का खुलासा तो जरूर होगा

No one will dare to select kl Rahul in playing 11 if you have rishab pant in your squad but Rohit 🤡 and gambhir🤡🤡.. pic.twitter.com/abVIzUbDW9 — spideyy🕸️ (@pantstan17) March 2, 2025

निश्चित तौर पर हालात ऐसे हो गए हैं कि यहां से टीम मैनेजमेंट जरूर चिंतन-मनन करेगा कि पंत को खिलाएं या केएल को