IND vs NZ: सीरीज शुरू होने से पहले एक-दूसरे से सिर क्यों भिड़े रहे खिलाड़ी, कारण है बेहद खास !

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को खेला जाने वाला है. इस रोमांचक सीरीज से पहले फैन्स को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सीरीज के रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया है. दरअसल, न्यूजीलैंड के होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले क्राइस्टचर्च में भारतीय क्रिकेट टीम का माओरी परंपरा से भव्य स्वागत किया गया. कप्तान श्रेयस अय्यर ने माओरी पारंपरिक स्वागत के तहत विरोधी टीम के खिलाड़ियों के सिर को सिर के साथ जोड़ा.

दोनों टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे का इस खास अंदाज में अभिवादन स्वीकार किया. यह शानदार स्वागत ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए तैयारी कर रही है. यह सीरीज 22 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर शुरू होगी. दूसरा T20I मैच 24 अक्टूबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा.

प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं

वहीं, दूसरी ओर मैच पहले हुए प्रैस कॉन्फ्रेंस में कप्तान श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी के प्लेइंग 11 में शामिल होने या न होने पर अपनी राय दी और सीधे तौर पर कहा है कि वैभव के लिए अभी प्लेइंग 11 में कोई जगह नहीं बन रही है. अय्यर ने वैभव को लेकर कहा, "यह जरूरी है कि वैभव सूर्यवंशी जैसा टैलेंटेड खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में हमेशा खुश रहे, वह अभी बहुत युवा हैं, उन्हें मौके मिलने में अभी कई साल हैं. ऐसा नहीं है कि वह अभी सीधे टीम में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे ओपनर्स लगातार अच्छा खेल रहे हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है.