तीसरे वनडे के बाद अलग होगा टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ, अब गौतम गंभीर के हाथ में बड़ा फैसला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मंगलवार को खेला जाएगा. तीसरे वनडे के बाद कोचिंग टीम के कार्यक्रम में बदलाव देखने को मिल सकता है. हेड कोच गौतम गंभीर और स्पिन-बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले आखिरी दो मैचों के लिए टीम के साथ माउंट माउंगानुई जाएंगे, लेकिन बैटिंग कोच सीतांशु कोटक और तेज गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल वेलिंगटन में प्री-सीरीज कैंप में टेस्ट स्क्वॉड के साथ जुड़ेंगे. सीतांशु कोटक ने सोमवार को हैमिल्टन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "गौतम को यहां रहना होगा, शायद साईराज भी यहीं रहेंगे. मैं, मोर्ने और कुछ दूसरे स्टाफ वेलिंगटन जाएंगे. हालांकि, योजना अभी भी बदल सकती है. हम बस यह देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी फिटनेस, उनका अभ्यास..हम उतनी ही तैयारी करेंगे जितनी हालात इजाजत देंगे. गौतम आखिरी फैसला लेंगे."

कोटक ने कहा कि भारत की वनडे टीम के तीन तेज गेंदबाज, शायद गुरनूर बरार, औकिब नबी और अर्शदीप सिंह – टेस्ट टीम की मदद के लिए नेट बॉलर और रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर न्यूजीलैंड में ही रहेंगे. भारतीय टीम की यह योजना रही तो कोटक और मोर्कल 11 फरवरी को कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल, तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज और मोहम्मद सिराज, और कुलदीप यादव के साथ वेलिंगटन के लिए निकलेंगे. ये खिलाड़ी चौथे और पांचवें वनडे का हिस्सा नहीं हैं.

गंभीर और बहुतुले, बरार, नबी और अर्शदीप के साथ, पांचवें वनडे के अगले दिन, 16 फरवरी को, माउंट माउंगानुई से यात्रा करेंगे. जहां तक ​​टेस्ट कैंप में उनके अपने रोल का सवाल है, कोटक ने कहा कि वे टेस्ट मैचों के दौरान बैट्समैन के सामने आने वाली संभावित स्थितियों के सिमुलेशन बनाने की कोशिश करेंगे.

टेस्ट कैंप में अपनी भूमिका पर कोटक ने कहा, "मैं अलग-अलग फेज में सोच रहा हूं। अगर आप टॉस हारते हैं, अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं, तो अलग जरूरतें होंगी। अगर आप दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हैं, तो यह अलग होगा. तीसरी और चौथी पारी अलग होंगी. अगर हम इंडिया में टर्निंग ट्रैक पर खेलते हैं, तो फेज होते हैं। यहां अलग-अलग चुनौतियां हैं. हमें उसी तरह तैयारी करनी होगी, और टॉस जीतने और हारने पर, विकेट कैसा बर्ताव कर रहा है, मौसम कैसा है, और उनके बॉलर कैसे अप्रोच कर रहे हैं, वे कितना बड़ा स्पेल डाल रहे हैं, इसके मुताबिक मैं स्थितियों का आकलन करूंगा. "

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