भारत के धुरंधर बल्लेबाजों को कैसे रोकेंगे कीवी? कप्तान मिचेल सैंटनर ने खोल दिया पूरा प्लान

इस साल की शुरुआत में भारत को वनडे सीरीज में उसकी की धरती पर 2-1 से हराने वाले न्यूजीलैंड अब अगले महीने टीम गिल को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है. और उसके कप्तान मिचेल सैंटनर भारत के विस्फोटक टॉप ऑर्डर से निपटने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों के पहले ही ओवर से गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने में सक्षम होने के कारण सैंटनर जानते हैं कि मेहमान टीम को अंकुश में रखने के लिए उनकी टीम को अनुशासन से कहीं ज्यादा आगे की जरूरत होगी. सैंटर ने कहा कि सीजन की शुरुआती परिस्थितियां कुछ मदद देंगी. साथ ही उन्होंने अपने गेंदबाजों के लिए जल्दी से ढलने और चौके-छक्के लगने पर भी मुकाबले में बने रहने की आवश्यकता पर जोर दिया.

"गेंदबाजों को देना होगा बीच की गेंदों पर ध्यान" सैंटनर ने कहा, 'वे पूरी तरह से ताकत से लैस हैं और बहुत आक्रामकता के साथ मैदान पर उतरते हैं. एक गेंदबाज के रूप में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा डॉट बॉल नहीं मिलने वाली हैं. आपको उसी के अनुसार योजना बनानी होगी. परिस्थितियों का आंकलन करना होगा और उनका अपने पक्ष में उपयोग करना होगा.' न्यूजीलैंड के कप्तान ने माना कि ऐसे आक्रामक बल्लेबाजों के खिलाफ चौके-छक्के लगना लाजिमी है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि गेंदबाजों को उन गेंदों के बीच की गेंदों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.'

यह भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए चैलेंज है

उन्होंने आगे कहा, 'भले ही आपको चौके पड़ जाएं, लेकिन बात यह है कि बीच की गेंदों पर क्या होता है. वे गेंदें विकेट लेने वाली या डॉट गेंदें हो सकती हैं. अगर हम भारत को न्यूजीलैंड में लगभग 200 रन के आस-पास रोक सकते हैं, तो उनके पास मौजूद ताकत को देखते हुए यह एक अच्छा स्कोर हो सकता है.' अभिषेक, ईशान और संजू का सामना करने की संभावना ने सैंटनर को लचीलेपन पर जोर देने के लिए प्रेरित किया है.खासकर पावरप्ले के दौरान. उन्हें लगता है कि क्राइस्टचर्च में सीजन की शुरुआत की पिचें मूवमेंट दे सकती हैं.

उन्होंने कहा, 'अगर गेंद मूव करती है, तो हमें उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का मुकाबला करने के लिए उसका उपयोग करने की जरूरत है. लेकिन अगर पिच सपाट है, तो हमें बड़ी बाउंड्री का उपयोग करके और विकेट लेने के अलग-अलग तरीके ढूंढकर दबाव बनाना पड़ सकता है.' सैंटनर ने स्वीकार किया कि आधुनिक T20 क्रिकेट की पावर-पैक्ड प्रकृति ने गेंदबाजों के लिए जीवन को उत्तरोत्तर कठिन बना दिया है, जिसमें एक स्पेल में 30-40 रन देना भी एक अच्छा प्रदर्शन हो सकता है. कीवी कैप्टन ने बताया, 'अगर आप लगभग 30 या 40 रन से भी कम रन देकर दो या तीन विकेट ले सकते हैं, तो आप शायद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अभिषेक या ईशान जैसे किसी खिलाड़ी के खिलाफ आप जानते हैं कि वे पहली गेंद से ही आक्रामक खेलेंगे. आपको यह तय करना होगा कि इसका मतलब यॉर्कर फेंकना है, आर्म बॉल फेंकना है या गेंद को उनके हिटिंग आर्क से दूर रखना है.'

वैभव सहित भारत के पावर-हिटर परीक्षा लेंगे

सैंटनर ने युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी से मिलने वाले खतरे को भी स्वीकार किया. आईपीएल में इस युवा खिलाड़ी के कारनामों को देखने के बाद, न्यूजीलैंड के कप्तान को उम्मीद है कि भारत के पावर-हिटर शुरुआत से ही उनके गेंदबाजों की परीक्षा लेंगे. उन्होंने कहा, 'मैंने देखा है कि वह आईपीएल में क्या कर सकते हैं. चाहे वह सूर्यवंशी हों, अभिषेक हों, ईशान हों या संजू हों, भारत के पास पूरी लाइनअप में ताकत है. उन्हें रोकना एक चुनौती होगी.'

सैंटनर ने यह भी माना कि भारतीय टीम, भारतीय जमीन पर न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक 3-0 की टेस्ट सीरीज जीत और 2-1 की वनडे सीरीज जीत के बाद कुछ साबित करने के इरादे से उतर सकती है. उन्होंने कहा, 'आप कभी भी घर में सीरीज हारना पसंद नहीं करते. जितना अधिक आप भारत जैसी जगहों पर खेलते हैं, उतनी ही बेहतर तरीके से आप परिस्थितियों को संभालने के लिए तैयार होते हैं. भारत के पास साबित करने के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा काम सामने जो है उसके साथ खेलना और घर में एक बहुत अच्छी टीम को हराना है.'

F.A.Q= frequently Asked Questions से जानें तमान जानकारी

Q1. भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत कब और कहाँ से होगी?

उत्तर: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की इस रोमांचक वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर 2026 को ऑकलैंड के मैदान पर खेला जाएगा.

Q2. वनडे सीरीज के मुकाबले किन-किन स्टेडियमों और शहरों में आयोजित किए जाएंगे? उत्तर: यह पूरी वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के अलग-अलग शहरों के प्रतिष्ठित मैदानों पर खेली जाएगी, जिसका पूरा शेड्यूल इस प्रकार है: पहला वनडे: 4 नवंबर – ऑकलैंड दूसरा वनडे: 7 नवंबर – वेलिंगटन तीसरा वनडे: 10 नवंबर – हैमिल्टन चौथा वनडे: 13 नवंबर – माउंट माउंगानुई पांचवां वनडे: 15 नवंबर – माउंट माउंगानुई

Q3. क्या इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है?

उत्तर: बीसीसीआई (BCCI) सचिव देवाजित सैकिया के अनुसार, न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का चयन अक्टूबर के मध्य में (अगले 2-3 दिनों के भीतर) आधिकारिक रूप से किया जाना तय हुआ है. चयन समिति कप्तान शुभमन गिल और मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर टीम को अंतिम रूप दे रही है.

Q4. क्या इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम में कुछ नए या युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की उम्मीद है?

उत्तर: हाँ, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ लिस्ट ए सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले मुंबई के युवा सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को अपना पहला वनडे कॉल-अप (Maiden ODI Call-up) मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा चोटिल खिलाड़ियों की स्थिति को देखते हुए कुछ अन्य युवा चेहरों को भी परखने की चर्चा है.

Q5. वनडे सीरीज के तुरंत बाद भारतीय टीम कौन सा दौरा या फॉर्मेट खेलेगी?

उत्तर: वनडे सीरीज (जो 15 नवंबर को समाप्त होगी) के ठीक बाद भारतीय टीम लाल गेंद क्रिकेट की ओर रुख करेगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर 2026 से वेलिंगटन में दो मैचों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिहाज से बेहद अहम है