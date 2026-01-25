IND vs NZ 3rd T0I: गंभीर के चहेते ने खत्म कर दिया इस न्यूजीलैंड स्टार का करियर? बद से बदतर हुआ रिकॉर्ड

India vs New Zealnd 3rd T20I: अगले महीने भारत में होने जा रहे टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) की ड्रेस रिहर्सल (अंतिम अभ्यास मौका) सीरीज में अगर भारत ने अभी तक शुरुआती मैचों में दबदबा बनाया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि इसमें गौतम गंभीर के लाडले और पूर्व दिग्गजों के निशाने पर रहे हर्षित राणा (Harshit Rana) का बहुत ही अहम योगदान रहा है. इस लंबू पेसर की तारीफ करनी होगी कि तमाम आलोचना से ध्यान न गंवाते हुए राणा ने जरूरत के समय भारत को विकेट लेकर दिया. और वास्तव में यह कहना गलत नहीं होगा कि एक तरह से उन्होंने डेवोन कॉन्वे का मानो करियर ही खत्म कर दिया? यह एक सवाल भर है और कॉन्वे के ताजा जो हालात हैं, उसे सवाल यह भी हो चला है कि क्या कीवी प्रबंधन विश्व कप में अब उन्हें पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी देगा क्योंकि हर्षित राणा की मार बहुत ही मारक रही है.

राणा की मार, कॉन्वे के 'घर' हाहाकार!

राणा ने कॉन्वे को ऐसा गम दे दिया है कि न्यूजीलैंड प्रशंसकों के साथ-साथ उनके परिवार और दोस्तों के बीच हड़कंप मच गया है! वजह यह है कि वनडे और टी20 सीरीज मिलाकर यह पांचवां मौका रहा, जब हर्षित राणा ने डेवोन कॉन्वे की सांसें उखाड़ दीं. गुवाहाटी में तीसरे टी20 तक वनडे सीरीज को मिलाकर कॉन्वे ने हर्षित राणा की 27 गेंदों का सामना किया. और 19 रन बनाने के भीतर वह पांच बार आउट हुए. और औसत हो गया राणा के खिलाफ 3.80. अब आप ही बताएं कि राणा ने कॉन्वे का करियर खत्म नहीं कर दिया, तो क्या कर दिया!



...पर करना होगा राणा को बहुत ज्यादा सुधार

यह सही है कि राणा ने कॉन्वे को इस दौरे में पानी पिलाकर रख दिया है, लेकिन टी20 में उन्हें बहुत तेजी से सुधार करना होगा क्योंकि मेगा इवेंट उपमहाद्वीप की पिचों पर होने जा रहा है. और इस सीरीज में कॉन्वे की सांस उखाड़ने के बावजूद राणा का इकॉनमी रन-रेट (प्रति ओवर रन रेट) तीसरे मैच में शुरुआती दो ओवर तक 10 रन प्रति ओवर रहा है. इस स्टेज तक राणा ने 2 मैचों में फेंके 5 ओवरों में 50 रन देकर 2 विकेट लिए. और यह प्रति ओवर की दर बताने के लिए काफी है कि अगर उन्हें इस फॉर्मेट में जगह पक्की करनी है, तो सिर्फ विकेट चटकाने से काम नहीं चलेगा.