Ind vs Nz 3rd ODI: मिचेल एक तरफ, 'आधा न्यूजीलैंड' एक तरफ, जानें क्यों भारत के दुश्नन नंबर-1 बने हैं डारेल

न ही कोई खास तकनीक नहीं है. और नहीं कोई असाधारण इतिहास. फिर भी भारत के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में लगातार दो शतकवीर डारेल मिचेल (Daryl Mitchell) ने मानो पूरी सीरीज में टीम इंडिया को अकेले पस्त कर दिया. आखिरी वनडे में मिशेल ने लगातार दूसरा शतक बनाया, तो उनके कई कारनामे सतह पर आ गए. और जैसे-जैसे कारनामे उन्होंने किए हैं, उसे देखकर फैंस आपस में यही बात कर रहे हैं कि 'यह मिशेल किस जन्म का बदला ले रहे हैं!' 'टीम इंडिया के एकदम जानी दुश्मन बन गए हैं मिशेल',..वगैरह-वगैरह. वैसे अगर ऐसी बाते हो रही हैं, तो उसकी ठोस वजह है. एक आंकड़ा तो आपको बहुत ही ज्यादा चौंका देगा
आधा न्यूजीलैंड एक तरफ, मिशेल एक तरफ!
यह एक अलग ही पहलू है. बात यह है कि टीम इंडिया के खिलाफ वनडे में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के जो 7 टॉप स्कोर हैं, उसमें आधे से ज्यादा मिशेल के नाम पर हैं. अब आप ही बताएं कि अगर यह न कह जाए कि आधा न्यूजीलैंड एक तरफ, मिशेल एक तरफ, तो फिर क्या कहा जाए! आप भारत के खिलाफ कीवी बल्लेबाजों के 7 शीर्ष स्कोर के बारे में जान लें:
स्कोर बल्लेबाज साल
145* टॉम लैथम 2022 (ऑकलैंड)
140 मिशेल ब्रेसवेल 2023 (हैदराबाद)
138 डेवोन कॉनवे 2023 (इंदौर)
137 डारेल मिचेल इंदौर (2026)
134 डारेल मिचेल वानखेड़े (2023)
131* डारेल मिचेल राजकोट (2026)
130 डारेल मिचेल धर्मशाला (2023)
आप देख सकते हैं कि भारत के खिलाफ वनडे में डारेल मिचेल कैसे एकदम जानी दुश्मन बन गए. सात बड़े स्कोरों में चार पर उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया है. वैसे दुश्मनी की एक बड़ी वजह और भी है. आप देख सकते हैं कि भारत के खिलाफ वनडे में डारेल मिचेल कैसे एकदम जानी दुश्मन बन गए. सात बड़े स्कोरों में चार पर उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया है. वैसे दुश्मनी की एक बड़ी वजह और भी है. जब बात वनडे में भारत के खिलाफ कम से कम पांच सौ रन के आधार पर सबसे ज्यादा औसत की आती है, तो इस मामले में भी डारेल मिचले ने कई बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. नजर दौड़ा लें:
औसत बल्लेबाज
74.1 डारेल मिचेल
71.0 जॉर्ज बैली
62.6 गैरी कर्स्टन
61.4 जैक कैलिस
59.9 उम्सान ख्वाजा
