IND vs NZ 2nd ODI: लाख दुखों की एक दवा हैं राहुल... टीम इंडिया का संकटमोचक, हर बैटिंग पोज़ीशन का जॉन, जॉनी, जनार्दन

KL Rahul 8th ODI Century: केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में पांचवें पोज़ीशन पर बैटिंग करते हुए वनडे करियर का वनडे करियर का 8वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 21वां शतक लगाया.

  • केएल राहुल ने राजकोट में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें नंबर पर बैटिंग करते हुए अपना आठवां वनडे शतक बनाया
  • राहुल ने 87 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्का लगाकर 118 से अधिक की स्ट्राइक रेट से पारी खेली
  • पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री ने राहुल की शतकीय पारी को टीम इंडिया के संकट मोचन के रूप में सराहा
KL Rahul 8th ODI Century: राजकोट में न्यज़ीलैंड के ख़िलाफ़ केएल राहुल को पिछले मैच से एक पोज़िशन ऊपर भेजा गया क्योंकि टीम इंडिया ने 24वें ओवर में फॉर्म में खेल रहे विराट कोहली का विकेट गंवा दिया. केएल राहुल को इस पारी को आख़िर तक ले जाने की ज़िम्मेदारी मिली. फिर केएल कैसे फ़ेल हो सकते थे- नाम तो सुना होगा...राहुल! राहुल ने पांचवें पोज़ीशन पर बैटिंग करते हुए वनडे करियर का वनडे करियर का 8वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 21वां शतक लगाया. 

क्राइसिस मैन के मुरीद हुए गावस्कर

49वें ओवर में 96 के स्कोर पर छक्का और सेंचुरी पूरी. 87 गेंद पर राहुल की शतकीय पारी पूरी. राजकोट वनडे में 4 विकेट गंवाने के बाद टीम इंडिया बैकफ़ुट पर लग रही थी. मगर कम रिस्क वाले क्रिकेटिंग शॉट्स लगाते हुए राहुल ने 87 गेंदों पर 9 चौके और 1 छक्के लगाकर 118 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट रखते हुए वनडे करियर का 8वां शतक अपने नाम कर लिया. 

पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, “लाजवाब शतक है. कमाल की पारी खेली है केएल राहुल ने. उनके पास है टेक्नीक है, उनके पास कमाल का टेम्परामेंट है और वो टीम इंडिया के क्राइसिस मैन हैं. टीम इंडिया जब भी मुश्किल में होते हैं वो टीम का हल साबित होते हैं.” 

एक कॉमेन्टेटर ने उन्हें टीम इंडिया का मैन ऑफ़ क्राइसिस कहा तो पूर्व भारतीय कप्तान और कॉमेन्टेटर रवि शास्त्री ने STAR SPORTS पर कॉमेन्ट्री के दौरान कहा, “क्या शानदार तरीके से राहुल ने अपना शतक पूरा किया. एक वक्त जब लगातार उनके चारों तरफ़ विकेट गिर रहे थे, उन्होंने अपना संयम बरक़रार रखा और शानदार शतक पूरा कर लिया.” 

हर फॉर्मेट में हर रोल के लिए तैयार

टीम इंडिया को वडोदरा में अचानक विकेटकीपर की ज़रूरत पड़ी और टीम मैनेजमेंट ने केएल राहुल के नाम पर मुहर लगा दी. केएल राहुल ने वडोदरा वनडे में विकेटकीपिंग की, विकेट के पीछे दो कैच लपके और फिर दबाव में बैटिंग करने उतरे तो 21 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाकर मैच फ़िनिशर का रोल अदा किया. 

राहुल को राजकोट में पारी संवारने की ज़िम्मेदारी मिली और वहां भी वो बखूबी कामयाब रहे. राहुल 2014 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं और पिछले 11 साल में उन्हें जो भी ज़िम्मेदारी मिली उन्होंने उसे आगे बढ़कर लपका और म इंडिया के टॉप लेवल के टीममैन साबित हुए.

केएल राहुल के शतक

  • टेस्ट: 11

  • वनडे: 7

  • टी-20-I: 2

  • IPL: 5 (नंबर-1 से नंबर 5 तक)

हर बैटिंग पोज़ीशन पर शतक

मैच किसी भी फॉर्मैट का हो और उन्हें कोई भी ज़िम्मेदारी मिले राहुल पूरी शिद्दत और 200% निष्ठा से उसे पूरे करते नज़र आते हैं. यही वजह है कि वो दुनिया के अकेले ऐसे बैटर हैं जिनके नाम पहले से लेकर छठे पोज़ीशन तक, हर बैटिंग नंबर पर शतक हैं. राजकोट में राहुल ने 112 रनों की नाबाद पारी खेली. राहुल ने 122 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 11 चौके और 1 छक्का लगाकर सिर्फ़ 92 गेंदों में 112 रन जोड़ दिये. 

हर पोज़ीशन पर राहुल के शतक का ब्रेकअप:

  • - पोज़ीशन 1: 6 शतक (4 टेस्ट में, 2 वनडे में)
  • - पोज़ीशन 2: 7 शतक (5 टेस्ट में, 2 वनडे में)
  • - पोज़ीशन 3: 1 शतक (1 शतक टी-20-I में) 
  • - पोज़ीशन 4: 2 शतक (1 वनडे में, 1 टी-20-I में)
  • - पोज़ीशन 5: 3 शतक (3 वनडे में ) 
  • - पोज़ीशन 6: 1 शतक (1 टेस्ट में)

