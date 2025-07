IND vs ENG: एजबेस्टन में टूटा 'बैजबॉल' का घमंड, ब्रैंडन मैक्कुलम ने गिल को लगा लिया गले से, गंभीर के रिएक्शन ने मचाई खलबली

The pride of 'Badgeball' was broken in Edgbaston: भारत ने एजबेस्टन टेस्ट मैच को 336 रन से जीत लिया. पहली बार भारतीय टीम ने एजबेस्टन में टेस्ट मैच जीतने में सफलता हासिल की है. बता दें कि भारत ने इंग्लैंड को 608 रनों का टारगेट दिया था जिसके बाद इंग्लैंड की टीम 271 रन पर आउट हो गई. विदेश में यह भारत की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है. बता दें कि टेस्ट सीरीज से पहले बैजबॉल को लेकर काफी चर्चा थी. लेकिन कैप्टन गिल और कोच गंभीर ने मिलकर बैजबॉल के घमंड को तोड़ दिया. यही कारण है कि जब भारतीय टीम टेस्ट मैच जीतने में सफल रही तो विरोधी टीम के कोच ब्रैंडन मैक्कुलम कैप्टन गिल को गले लगाए बिना नहीं रह सके.

मैक्कुलम के चेहरे पर आए भाव को देखकर यह समझा जा सकता था कि उन्हें कैसा लग रहा है.जिस बैजबॉल की रणनीति को लेकर इंग्लैंड टीम गर्व किया करती थी, आज भारत के युवा टीम ने उस बैजबॉल की हवा निकाल कर रख दी.

बता दें कि मैच में शुभमन गिल ने कमाल किया और पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 161 रन बनाने में सफल रहे. गिल को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. वहीं, इंग्लैंड की दूसरी पारी में आकाश दीप ने कमाल करते हुए 6 विकेट लेने में सफल रहे. सिराज, कृष्णा, जडेजा और सुदंर एक-एक विकेट लेने में सफलता हासिल की.

मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 587 रन बनाए थे. इंग्लैंड की पहली पारी 407 पर सिमट गई थी. भारत ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित की थी और पहली पारी में मिले 180 रन की बढ़त के आधार पर इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रन का लक्ष्य दिया था.