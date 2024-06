IND vs ENG LIVE Score, T20 World Cup 2024 Semi-Final: अगर हुआ ऐसा तो इंग्लैंड से बिना खेले ही फाइनल में पहुंच जाएगी टीम इंडिया

इंग्लैंड ने बमुश्किल आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 से सुपर-8 में जगह बनाई थी...इंग्लैंड को सुपर-8 में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया की जरुरत पड़ी, जिसने टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच में स्कॉटलैंड को हराया था...स्कॉटलैंड की हार के साथ ही इंग्लैंड सुपर-8 में पहुंची थी...हालांकि, सुपर-8 में दो मैच जीतने के बाद इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी...इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी थी...

मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का सफर

ग्रुप स्टेज

vs स्कॉटलैंड: कोई नतीजा नहीं, बारिश के कारण धुला मैच

vs ऑस्ट्रेलिया: 36 रन से हारी

vs ओमान: 8 विकेट से जीती

vs नामीबिया: 41 रन से जीती (डीएलएल मेथड से)

सुपर-8

vs वेस्टइंडीज: 8 विकेट से जीता मैच

vs दक्षिण अफ्रीका : 7 रन से हारी

vs अमेरिका : 10 विकेट से जीती