IND vs ENG: "यह समझा कि मुझे अपनी..." करुण नायर ने इंग्लैंड दौरे से मिले सबक पर दिया बड़ा बयान

Karun Nair on England Tour: इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज के दौरान लगातार अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में विफल रहना करुण नायर के लिए निराशाजनक रहा लेकिन घरेलू क्रिकेट का यह स्टार बल्लेबाज राष्ट्रीय टीम के लिए अपने अगले मौके को बड़े स्कोर में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है. घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगा कर लगभग आठ साल बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले नायर ने इंग्लैंड दौरे पर आठ पारियों में 25.62 के औसत से 205 रन बनाये. उन्होंने इस दौरान इकलौता अर्धशतक (57 रन) द ओवल मैदान में जड़ा.

'कुछ साबित करने की कोशिश नहीं थी'

करुण नायर ने इस अर्धशतकीय पारी के अलावा 40, 31, 26 और 21 के स्कोर के साथ अच्छी शुरुआत की लेकिन वे इन पारियों को बड़े स्कोर में बदलने में नाकाम रहे. इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाने में विफल रहने के बारे में पूछे जाने पर नायर ने 'पीटीआई' से कहा,"ऐसा कुछ (अच्छी शुरुआत के बाद विकेट गंवाना) नहीं था. ऐसा नहीं था कि मैं कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा था. आप जानते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको ज्यादातर मैचों में अच्छी शुरुआत मिलती है और फिर आप किसी तरह से आउट हो जाते हैं."

किसी और से ज्यादा निराश थे नायर

शीर्ष क्रम का यह बल्लेबाज हालांकि सुधार के लिए दृढ़ संकल्प है. उन्होंने कहा,"मैं पूरी सीरीज में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था और ज्यादातर मैचों में मुझे अच्छी शुरुआत मिल रही थी. मैं 30 और 40 के स्कोर तक पहुंच रहा था लेकिन इसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पा रहा था. यह मेरे लिए किसी और से ज्यादा निराशाजनक था. मैं इस बारे में सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था और मैं 30-40 के स्कोर पर क्यों आउट हो रहा था."

इंग्लैंड दौरे से मिला सबक

नायर ने कहा,"मैंने इस पर विचार किया और यह समझा कि मुझे अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना सुनिश्चित करना होगा. मैंने इस बारे में बहुत से लोगों से बात की है और उन्होंने मुझे कुछ सुझाव दिए हैं. मैं जल्द ही उन पर काम करने जाऊंगा, ताकि अगली बार जब मुझे अच्छी शुरुआत मिले तो मैं उसे बड़े स्कोर में बदल सकूं."

नायर हालांकि उस युवा भारतीय टीम का हिस्सा बनकर काफी उत्साहित है जो पांच मैचों की बेहद प्रतिस्पर्धी सीरीज को 2-2 से बराबर करने में सफल रही. टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ने वाले केवल दूसरे भारतीय बल्लेबाज नायर ने कहा,"यह एक अद्भुत सीरीज थी. मेरे लिए इस अद्भुत टीम का हिस्सा होना गर्व की बात थी क्योंकि बहुत कम टीमें इंग्लैंड जाकर पांच टेस्ट मैचों में सीरीज बराबर कर पाई हैं. ऐसे में मुझे इस अद्भुत टीम का हिस्सा होने पर वाकई गर्व है. मैं इस टीम के साथ और भी यादें बनाने के लिए उत्सुक हूं."

