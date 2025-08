IND vs ENG, 5th Test, day 4: भारत की जीत पक्की! ओवल में ऐसे टूटेगा 'बैजबॉल' का घमंड

IND vs ENG, 5th Test: ओवल टेस्ट मैच (England vs India, 5th Test) तीसरे दिन शनिवार को यहां जीत के लिए रिकॉर्ड 374 रन का लक्ष्य देने के बाद इंग्लैंड का 50 रन पर एक विकेट चटकाने में सफल रहा. भारत को सीरीज को 2-2 से बराबर करने के लिए और 9 विकेट की जरूरत है जबकि इंग्लैंड के सामने जीत के लिए और 324 रन बनाने की मुश्किल चुनौती है. अब चौथे दिन भारत के पास टेस्ट मैच को जीतने का मौका होगा. भारत के गेंदबाजों को करिश्माई परफॉर्मेंस करनी होगी. यानी अब चौथा दिन काफी अहम होने वाला है. ऐसे में NDTV के कंसल्टेंट एडिटर बोरिया मजूमदार ने भारत की जीत को लेकर भविष्यवाणी की है. NDTV के बोरिया मजूमदार का मानना है कि अब टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतकर इतिहास रच सकती है.

इंग्लैंड को मिली जीत तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा

NDTV के बोरिया मजूमदार ने कहा, "देखिए ओवल में सबसे ज्यादा रन चेज 263 रन है. वह 1902 में हुआ था. मतलब 120 साल.. कोई टीम यहां 263 रन से ज्यादा रनों के चेज नहीं कर पाई है. आपने 374 का चेज दिया है. यह मुश्किल है. मैं इसे नामुमकिन तो नहीं कहूंगा क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है . हर चीज का रिकॉर्ड टूटता है. अब अगर इंग्लैंड इस रन चेज को हासिल कर लेते है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा. मुझे लगता है कि 80 फीसदी यह मैच भारत के पक्ष में हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आश्चर्य होगा अगर भारतीय टीम यह मैच नहीं जीत पाती है." (ENG vs IND: What is the highest successful run chase in Tests at The Oval)

मौसम कैसा रहेगा चौथा दिन (IND vs ENG, day 4 kennington oval london weather update)

"मौसम में कई परेशानी नहीं है. भारत के फेवर में रहेगा मौसम, सुबह 11 से 2-3 बजे के बीच बारिश की 50 % संभावना है. बारिश भी कम ही होगी. 50 % चांस होने के बाद भी भारत के पास इस टेस्ट मैच को जीतने का मौका होगा. .ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के होने से गेंद मूव करेगी जिसका फायदा भारतीय गेंदबाज उठा पाने में सफल रहेंगे. "

जायसवाल-आकाश दीप, सुदंर और जडेजा की शानदार पारी

देखिए इन खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस किया है न वह कमाल का है. जायसवाल का शतक, सुदंर का पचासा और जडेजा का एफर्ट..इसके अलावा मैं सिराज का आखिरी गेंद भी जोड़ देता है, भारत के खिलाड़ियों ने मिलकर जो कमाल किया है वह अद्भूत है. ये कोई भी फैन कभी नहीं भूल पाएगा. आकाश दीप 66 रन बना लेंगे, आप अगर मुझसे पहले पूछते तो मैं नहीं में जवाब देता. किसी ने नहीं सोचा था कि आकाश दीप ऐसा कमाल करेंगे. आकाश ने जो कमाल किया है उसने टीम के खिलाड़ियों में टेस्ट मैच को जीतने की उम्मीद जगा दी. इसके अलावा जडेजा ने कमाल किया है. हर मैच में उनकी बल्लेबाजी शानदार रही है.नियमित तौर पर जडेजा ने कमाल किया है. जब अश्विन ने संन्यास लिया था तो लोगों ने कहा था कि जडेजा को भी संन्यास ले लेना चाहिए था. लेकिन अब आप क्या कहोगे.

सभी के दम पर टीम इंडिया जीत के करीब, 80% भारत की टीम जीतेगी

"दूसरी पारी में जायसवाल ने शतक जमाया. दूसरी पारी में शतक लगाना बड़ा मुश्किल होता है. लेकिन जायसवाल ने कर दिखाया. पहले टेस्ट में जायसवाल ने शतक जमाया था और अब आखिरी टेस्ट पारी में उसने शतक जमाया है. फिर आप केएल राहुल को देखिए, क्या कमाल की बल्लेबाजी की है उन्होंने, नियमित तौर पर उन्होंने टीम इंडिया के लिए शानदार बल्लेबाजी की है. गिल हो या फिर जडेजा..गेंदबाजों ने भी मिलकर एक जुट होकर यागदार परफॉर्मेंस किया है. किसी एक खिलाड़ी की वजह से टीम इंडिया जीत के करीब नहीं है. एक जुटता ही इस टीम की सफलता की कुंजी रही है. मैं फिर से कह रहा हूं, भारत यह मैच जीत रहा है."