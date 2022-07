Ind vs Eng 2nd T20I: कोहली "ट्रॉयल' में सस्ते में निपटे, तो पूर्व कप्तान के विराट बयान ने बढ़ायीं मुश्किलें

Eng vs Ind 2nd T20I: विराट कोहली के लिए यहां से डगर मुश्किल हो चली है

खास बातें कोहली की निराशाजनक वापसी

सेलेक्टरों ने दिया हुआ है अल्टीमेटम !!

वापसी पर सिर्फ 1 ही रन बना सके कोहली

Eng vs Ind 2nd T20I: ऐसा लग रहा है कि पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli got out in cheaply again) का बुरा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला पूर्व कप्तान के लिए बहुत हद तक ट्रॉयल मुकाबला है! एक दिन पहले ही बीसीसीआई के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट आयी थी कोहली को आगे एशिया कप के टी20 टीम में अपना स्थान पक्का करने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ दोनों टी20 मैचों में बेहतर करना होगा. जाहिर है कि कोहली एक दबाव के साथ ही मैदान पर उतरे थे और वह जिस अंदाज में आउट होकर गए, तो वह कोहली के स्तर का तो बिल्कुल भी नहीं था.