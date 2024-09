IND vs BAN: विराट कोहली ने पंत के लिए ऐसा कर जीत लिया दिल, देखकर फैन्स हुए गदगद, Video

Virat Kohli won hearts IND vs BAN: पहले टेस्ट मैच में भारत की दूसरी पारी के दौरान ऋषभ पंत ने कमाल की पारी खेली और 109 रन बनाकर आउट हुए. पंत ने एक ओर अपने शतक से फैन्स का दिल जीता तो वहीं, दूसरी ओर भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया जिसकी तारीफ फैन्स कर रहे हैं, पंत के शतक पूरा होने से पहले कोहली ने जो जेस्चर किया उसको लेकर फैन्स बात कर रहे हैं.

दरअसल, जब पंत शतक के कही था तो कोहली मैदान के बाउंड्री लाइन के बाहर बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे थे. उनका अभ्यास खत्म हो चुका था. फिर कोहली ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे लेकिन जब उन्होंने पंत को शतक के करीब देखा तो वो बाउंड्री लाइन पर ही रुक गए. इसके बाद जब पंत ने शतक जमाया तो किंग कोहली ने बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर ही उनके लिए ताली बजाई, कोहली का यह अंदाज फैन्स के खूब पसंद आ रहा है.

