IND vs BAN: विराट कोहली ने शाकिब अल हसन को रिटायरमेंट पर दिया खास गिफ्ट, ऐसा करके लूट ली महफिल

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने मंगलवार को बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को एक विशेष उपहार दिया. यह शाकिब का भारत में अंतिम टेस्ट मैच था क्योंकि उन्होंने मुकाबले से पहले ही संन्यास की घोषणा कर दी थी. क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में भी यह शाकिब अल हसन का आखिरी मैच हो सकता है क्योंकि राजनीतिक तनाव के कारण वह घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, इस पर संदेह बना हुआ है. शाकिब पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज उनके टेस्ट करियर की आखिरी सीरीज होगी.

कानपुर के ग्रीन पार्क में भारत ने बांग्लादेश को हराने के लिए ढाई दिन का समय लिया और प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए दूसरा टेस्ट 7 विकेट से अपने नाम किया. इसके साथ ही भारत ने 2-0 से यह सीरीज अपने नाम की है. यह बांग्लादेश के महानतम क्रिकेटर शाकिब के लिए एक भावनात्मक मैच था, जिन्होंने मैच से पहले घोषणा की थी कि अगर उन्हें घरेलू मैदान पर विदाई मैच खेलने का मौका नहीं मिला तो यह अंतिम टेस्ट होगा. अनुभवी ऑलराउंडर का कानपुर में बल्ले से प्रदर्शन भले ही यागदार ना रहा हो, लेकिन उन्होंने पहली पारी में गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया.

विराट कोहली कानपुर टेस्ट के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान शाकिब के साथ मजे करते दिखे. इस दौरान विराट कोहली ने अपना साइन बैट भी शाकिब को उपहरा के रूप में दिया. दिलचस्प बात यह है कि शाकिब पहली पारी में भी कोहली पर भारी पड़े क्योंकि भारतीय बल्लेबाज तीन रन से अपने अर्धशतक से चूक गए. बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कोहली गेंद से पूरी तरह चूक गए और 47 रन पर आउट हो गए.

