IND vs BAN: "ओह केएल, ये क्या किया", राहुल से हुई यह बड़ी चूक, तो फैंस के मुंह खुले रह गए

India vs Bangladesh: खुद बांग्लादेश ने भी नहीं सोचा होगा कि टॉस जीतकर बैटिंग चुनने के बाद उसका इतना बड़ा हाल होगा. देखते ही देखते कब बांग्लादेश के 5 विकेट 39 रन पर गिर गए, किसी को पता नहीं चला. और छठा विकेट भी 84 के स्कोर पर गिर सकता था, लेकिन इस स्टेज पर केएल राहुल (KL Rahul) के हाथों बहुत ही आसान स्टंप छिटक गया. इसका नतीजा यह रहा कि भारत के लिए यह कैच पूरे 105 रन महंगा साबित हुआ. अब ये रन भारत को कितने महंगे पड़ेंगे, तो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन केएल राहुल जरूर देखते ही देखते फैंस के निशाने पर आ गए. और उनकी यह आसान स्टंपिंग, लेकिन बड़ी चूक फैंस के साथ-साथ ही पंडितों के बीच चर्चा का विषय बन गई.

फैंस रिएक्ट कर रहे हैं. इसमें दोे राय नहीं कि केएल राहुल की यह गलती भारत को खासी भारी पड़ सकती है. खासकर यह देखते हुए कि बांग्लादेश के पास कुछ अच्छे स्पिनर हैं

इसमें दो राय नहीं कि अब ऐसे स्टंप छूटेंगे, तो इस तरह की बातें तो होंगी ही होंगी. और एक नई बहस भी पैदा होगी

Jadeja to Jaker Ali, no run, missed stumping. Drifts in full towards leg-stump, Jaker Ali gets forward to flick, out of his crease, Rahul misses the stumping as he fails to gather. Kohli expresses his frustration by screaming



Jadeja to Jaker Ali, no run, missed stumping. Drifts in full towards leg-stump, Jaker Ali gets forward to flick, out of his crease, Rahul misses the stumping as he fails to gather. Kohli expresses his frustration by screaming



Gautam Gambhir politics has Runied Indian Cricket pic.twitter.com/ILjFbgeJtz — Abhishek Kumar (@Abhishe71350486) February 20, 2025

प्रबंधन के लिए बहुत ही गंभीरता से सोचना का समय है. सोचिए अगर कुछ ऐसा किसी सेमीफाइनल या बड़े मैच हो जाता है, तो फिर क्या होगा