Ind vs Ban: 'खौफ का दूसरा नाम', अभिषेक के बल्ले से निकली सुनामी, तो झूम उठा सोशल मीडिया
Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में मैच दर मैच अपना कद ऊंचा किया है
  • अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ 37 गेंदों पर 75 रन बनाए।
  • उन्होंने अपनी पारी में छह चौके और पांच छक्के लगाकर बांग्लादेशी गेंदबाजों को परेशान किया।
  • अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी प्रदर्शन से क्रिकेट प्रशंसक सोशल मीडिया पर काफी प्रभावित हुए।
जैसी उम्मीद थी, अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) के बल्ले ने यूएई में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में बुधवार को बांग्लादेशियों पर बल्ले से ठीक वैसा ही हमला बोला, जैसा वह पिछले मैचों में बोलते आए थे, या जिस बात की उनसे उम्मीद की जा रही थी. अभिषेक ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए सिर्फ 37 गेंदों पर 6 चौकों और 5 छक्कों से 75 रन की पारी खेली. और लेफ्टी बल्लेबाज के एक और आतिशी तेवर पर फैंस फिदा हो गए. और उन्होंने सोशल मीडिया पर अभिषेक की तारीफ में एक से बढ़कर एक कमेंट किया. इसमें दो राय नहीं, जब दिन विशेष पर अभिषेक का बल्ला बोलता है, तो गेंदबाजों के लिए हालात ऐसे ही होते हैं

यह देखिए..और ऊपर लिखा नाम भी देखिए. अभिषेक के लिए उपमान मिलने भी शुरू हो गए हैं

आप खुद देखें कि प्रशंसक उन्हें किस नजर से देख रहे हैं

आप शब्द देखिए..प्रशंसा के स्तर को देखिए

Abhishek Sharma, India, Bangladesh, Asia Cup 2025, Cricket
